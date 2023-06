Lucas Bezerra apresenta show "Transito" no Cineteatro São Luiz

Cantor e compositor cearense, Lucas Bezerra apresenta o show “Transito” nesta quarta-feira, 7, em sessão única no palco do Cineteatro São Luiz, como parte da programação do projeto “Dentro do Som”.



Natural de Crato, Lucas cresceu na região Centro-Sul do Estado, em Orós, terra natal do compositor Raimundo Fagner. Em 2021, estreou na música com o disco “Transito”, que constrói como narrativa o movimento entre sertão e litoral, pondo em diálogo a poética e a sonoridade que lhes são inerentes.



Produzido por Arthus Fochi e lançado pelo selo Cantores del Mundo, o EP conta com participação especial de Juliana Linhares na faixa-título.



Sendo a primeira vez que se apresenta no seu estado, o artista combina seu repertório autoral com a apresentação de canções inéditas e releituras de compositores nordestinos de diferentes gerações; de Luiz Gonzaga a Totonho & Os Cabra. Ao optar pelo formato voz e cordas, o cantor será acompanhado por Pablo Arruda (contrabaixo acústico) e Victor Ribeiro (violão 7 cordas e guitarras), integrantes do Relógio de Dalí, quarteto de música instrumental contemporânea.



O espetáculo, que já circulou por cidades como João Pessoa, Rio de Janeiro e São Paulo, busca desfazer, pela música, visões homogeneizadoras em relação ao Nordeste do Brasil. Em Fortaleza, a convidada especial será a cantora e compositora Mona Gadelha, de quem Lucas é admirador.

"Transito" - Lucas Bezerra

Quando: quarta-feira, 7, às 19 horas

quarta-feira, 7, às 19 horas Onde: Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia-entrada). Venda no Sympla e na bilheteria do teatro

