Gratuito: Bloco Pra Quem Gosta É Bom se apresenta na Estação das Artes

O Complexo Cultural Estação das Artes segue com programação artística e cultural durante os finais de semana. Nesta sexta-feira, 9, a atração musical fica por conta do bloco Pra Quem Gosta É Bom, que se apresenta a partir de 18h30min na praça da Estação.

Com um repertório de sucessos e que agrada o público de todas as idades, o bloco carnavalesco realizará um ensaio aberto e promete apresentar os principais hits do Carnaval no equipamento localizado no Centro.

A programação gratuita no espaço tem início às 17h30min com a participação da DJ Julyanna. Em seguida, o Bloco Pra Quem Gosta É Bom sobe ao palco para animar os presentes. Para encerrar a noite da sexta-feira, às 20h30min, DJ Lolost assume a discotecagem na casa.

Ensaio aberto Bloco Pra Quem Gosta É Bom

Quando : sexta-feira, 9, às 18h30min. Abertura do local a partir das 17h30min



: sexta-feira, 9, às 18h30min. Abertura do local a partir das 17h30min Onde : Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)



: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) Mais informações : no Instagram @estacaodasartes.ce



: no Instagram @estacaodasartes.ce Gratuito



