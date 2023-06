Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 05/06/23

Um filme de superação vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 5 de junho de 2023 (05/06/23), às 15h20min (horário de Brasília), na TV Globo. "O Grande Milagre" é um longa-metragem dirigido por Ken Kwapis.



Em 1989, uma família de baleias ficou presa sob o gelo do ártico e o repórter Adam Carlson não se conformava com a situação. Disposto a mudar essa realidade, ele começa uma verdadeira batalha ao lado de Rachel Kramer, ativista do Greenpeace, para salvar os animais, da espécie baleia-cinzenta. Juntos, eles conseguem mobilizar pessoas de variados grupos, como os nativos da região, funcionários de empresas petrolíferas e até americanos e russos, históricos inimigos durante a Guerra Fria.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto 10 livros sobre amor para presentear neste Dia dos Namorados

Madonna e The Weeknd lançam música para trilha sonora de ‘The Idol’

DFB: Marca tem desfile cancelado por suposto caso de racismo

Velozes e Furiosos: The Rock retorna após briga com Vin Diesel

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

O Grande Milagre

Quando: hoje, segunda, 5 de junho de 2023 (05/06/23), às 15h20min

Onde: canal aberto da TV Globo

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui