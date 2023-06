Temperatura Máxima hoje, 04/06/23; filme de domingo na TV Globo

Um filme de suspense vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo, 4 de junho de 2023 (04/06/23), na programação da TV Globo, às 12h30min (horário de Brasília). Trata-se de "Máquinas Mortais".

Anos depois da "Guerra dos Sessenta Minutos". A Terra está destruída e, para sobreviver, as cidades se movem em rodas gigantes, conhecidas como Cidades Tração, e lutam com outras para conseguir mais recursos naturais. Quando Londres se envolve em um ataque, Tom é lançado para fora da cidade junto com uma fora-da-lei e os dois juntos precisam lutar para sobreviver e ainda enfrentar uma ameaça que coloca a vida no planeta em risco.

Veja trailer do filme que vai passar na Temperatura Máxima

Filme da Temperatura Máxima hoje, 4

Máquinas Mortais

Quando: hoje, domingo, 4 de junho de 2023 (04/06/23), às 12h30min

Onde: canal aberto da Globo

