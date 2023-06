DFB Festival encerra 24ª edição e diretor planeja novo formato

Após 24 edições, DFB Festival deve adotar novo formato a partir de 2024, de acordo com Cláudio Silveira, diretor do evento

A 24ª edição do DFB Festival chegou ao fim. De 31 de maio a 3 de junho, o público conferiu 25 desfiles de moda, apresentações musicais, ações formativas, mostra gastronômica, entre outras atividades. Ao longo dos anos, o DFB se tornou mais que um evento de moda, mas um evento de cultura. Um dos pioneiros em aderir esse formato no Brasil, o diretor Cláudio Silveira indica mudanças para a próxima edição e estilistas que desfilaram no evento apontam novos percursos para a moda autoral.

Com o tema "Em Movimento", essa edição já marca uma transformação. No mês de maio, Cláudio declarou em entrevista ao Vida&Arte que a partir deste ano o Festival irá circular por outros estados. "Estaremos em movimento, não estaremos mais parados em Fortaleza. Estaremos realizando algumas ações fora do Estado", disse na ocasião.

Durante o evento de encerramento no sábado, 3 de junho, o diretor também revelou que planeja uma mudança no formato em comemoração aos 25 anos do DFB. “A partir do próximo ano, um novo formato de evento está sendo preparado, um novo DFB ainda mais plural, diverso e complexo, onde a moda avança uma casa e deixa o protagonismo do evento para outras formas de celebrar a criatividade e a inovação. É o movimento que nos leva adiante” , anunciou.

O projeto surgiu em 1999, na época como Dragão Fashion Brasil, e desde então dá destaque para a moda autoral e o trabalho de estilistas cearenses e de outros estados do Brasil. "Acredito que nós crescemos nesses 24 anos como nunca. O respeito foi gigante. Se a gente não tivesse feito o Dragão Fashion, eu acho que a gente estaria numa China invertida. Todo mundo fabricando qualquer coisa, sem esse prazer de lançar sua própria marca. Se você buscar o número de pessoas que abriram CNPJ nos últimos anos… isso pra mim é o máximo!", comentou Cláudio durante a entrevista ao Vida&Arte em maio.

Na conversa, o diretor também afirmou que o evento impulsiona marcas de outras regiões do País a buscar referências no Nordeste. "Antes a gente queria mostrar tudo para o Sul, hoje eles vêm buscar da gente", pontuou. "Nós impulsionamos as artesanias cearenses a se tornarem artesania de moda, e não artesanias caricatas de uma feirinha. Colocamos esse frescor na moda cearense que deu esse diferencial e visibilidade nacional", declarou.

DFB Festival e o futuro da moda autoral

"O DFB é uma incubadora de talentos que ajuda a oxigenar o mercado", afirma Lindebergue Fernandes. Há 22 anos, ele participa do evento. Nesta edição, o estilista apresentou a coleção "Aparências nada mais", uma crítica a constante busca por padrões estéticos. "Tem me deixado muito assustado o preço que as pessoas pagam para se adequar aos padrões impostos. Todos querem ter o mesmo corpo, o mesmo queixo, a mesma testa… E isso não fica restrito só à aparência visual. Ela vai pros valores. É como se, pra ser aceito, sua opinião tem que se adequar ao padrão vigente. Aí eu pergunto: o que sobra? Em que lugar a gente consegue ser quem realmente somos? As roupas e acessórios que iremos apresentar tentam traduzir essa perplexidade. O tanto de feiura que há por trás dessa busca histérica pra se tornar uma pessoa padronizada. E como, muitas vezes, você se sente um lixo, simplesmente por não entregar o padrão que o mundo, a sociedade, o capitalismo exigem de você", pontua o estilista em entrevista ao Vida&Arte.

Kallil Nepomuceno, que participou do DFB pela 20ª, elaborou a coleção "Gueto", dando destaque aos fuxicos produzidos por mulheres em situação de vulnerabilidade social de comunidades do bairro Bom Jardim. As peças foram criadas a partir do lixo residual do ateliê do estilista, criando looks exclusivos para o mercado de luxo sustentável. "Eu sou um dos estilistas mais antigos a fazer moda autoral no ceará e acho importantíssimo termos um evento destinado ao segmento. Moda tem que ter personalidade, autenticidade e cada pessoa tem um estilo, assim como uma personalidade", declara.

Além da crítica de Lindebergue e do impacto social de Kallil Nepomuceno, as passarelas do DFB se transformam em trampolim de sonhos para aqueles que pela primeira vez desfilam suas coleções. O cearense Levi Santos se inspirou em elementos de prédios históricos de Fortaleza ao criar a coleção "Memórias de Alvenaria". Visando a sustentabilidade, a coleção traz peças de patchwork, técnica que utiliza retalhos de tecidos, e tecidos naturais, como algodão e linho.



Norb Brand, marca de Belo Horizonte, idealizada por Norberto Resende, estreou no DFB com a coleção "Maré", baseada na união das energias de Oxumaré e Iemanjá, orixás associados à água e representantes da vida, renovação e fluidez. Com sete anos de carreira, Norberto criou a própria marca após sentir que outras lojas limitavam o vestuário a estereótipos de gênero e hoje defende a diversidade e inclusão na Norb Brand.

O cearense Sanderson Amaral estreou a coleção "Dia Inteiro" visando uma moda autoral aliada ao comercial. "Eu gosto de conversar com uma moda que é autoral, mas que também tem uma pegada comercial, pra gente não limitar a moda autoral a vestidos de casamentos e grandes eventos. Porque se não a gente acaba caindo no esquecimento popular. Nós temos grandes designers que desfilam no DFB, mas que no dia a dia não conseguem inserir suas criações", pondera.

Após quatro dias de evento, o DFB prova que a moda é um espaço criativo e que permite inúmeras manifestações culturais, mas não há mais lugar para superficialidades e preconceitos. A passarela é um caminho onde se realizam sonhos, performances e impactos. A mistura de conceitos, personalidades e bandeiras exploradas pelos designers que ali passam definem o futuro do DFB e da moda autoral: um espaço cada vez mais diverso.

