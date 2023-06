Trupe Caba de Chegar apresenta fábula teatral no Dragão do Mar

A companhia Trupe Caba de Chegar apresentar o espetáculo "A Fábula do Monturo Velhor" no Teatro Dragão do Mar

Durante todos os domingos do mês de junho, o Teatro Dragão do Mar realiza o espetáculo “A Fábula do Monturo Velho”, com os ingressos sendo R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada).

A peça infantil é uma história sobre vários animais que obedecem às ordens ditadas pelo intransigente Corujão, o qual os impede de fazer escolhas sobre seus modos de vida.

Com elenco composto pela “Trupe Caba de Chegar”, grupo teatral existente há 32 anos, o enredo traz os conflitos vividos pelos personagens que levam a uma reflexão sobre a convivência e aceitação das diferenças na sociedade.

Iniciando às 17 horas em todos os domingos do mês, a apresentação dura 40 minutos e é acessível em libras.

Espetáculo "A Fábula do Monturo Velho"

Quando : domingos de junho (dias 4, 11, 18 e 25 de junho), às 17 horas

: domingos de junho (dias 4, 11, 18 e 25 de junho), às 17 horas Onde : Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Ingressos : R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia-entrada)

: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia-entrada) Vendas : no site da plataforma Sympla e nas bilheterias físicas do Dragão do Mar



: no site da plataforma Sympla e nas bilheterias físicas do Dragão do Mar Mais informações: no Instagram @trupecabadechegar

