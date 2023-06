Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 01/06/23

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 1º de junho de 2023 (01/06/23), às 15h35min (horário de Brasília), na TV Globo. "Marley & Eu" é um longa-metragem dirigido por David Frankel.



Marley é um labrador muito levado que deixa de cabeça para baixo a rotina dos recém-casados John e Jeniffer Grogan após ser adotado. Com o passar do tempo e apesar das diversas confusões aprontadas pelo cão, o casal percebe que suas vidas jamais serão as mesmas.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

Marley & Eu

Quando: hoje, quinta, 1º de junho de 2023 (01/06/23), às 15h35min

Onde: canal aberto da TV Globo

