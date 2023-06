5 receitas de pratos leves para os dias frios

Os caldos, cremes e sopas leves ajudam a saciar a fome sem nos deixar pesados. Geralmente, contêm baixas calorias e gorduras, mas boas quantidades de fibras e água, o que contribui para uma digestão leve e saudável. Inclusive, são ricos em vitaminas e minerais essenciais para a saúde. São pratos que aquecem o corpo, mas também satisfazem o paladar de maneira única. Por isso, confira algumas receitas deliciosas para preparar em casa!

Creme de ervilha

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de ervilha seca

seca 4 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro

3 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de cebola picada

1 folha de louro

Tomilho, sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Deixe a ervilha de molho em um recipiente com água por 12 horas. Depois, escorra, lave em água corrente e reserve. Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourarem. Acrescente a ervilha e refogue mais um pouco. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione a folha de louro e o caldo de legumes e misture. Tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 15 minutos, após iniciar a pressão. Aguarde a pressão da panela sair, retire a tampa e o louro. Transfira tudo para liquidificador e bata até obter um creme. Volte para a panela e aqueça por 5 minutos. Salpique com o tomilho, misture e sirva.

Caldo de mandioca e carne

Ingredientes

400 g de mandioca

150 g de patinho cortado em tiras

1 cebola picada

1 colher de sopa de alho picado

1 l de caldo de carne caseiro

caseiro Azeite, sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, cozinhe em fogo médio a mandioca com o caldo de carne até ficar bem macia. Depois, bata a mandioca com o caldo no liquidificador até obter uma mistura homogênea. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione as tiras de carne e refogue até que elas percam a cor avermelhada. Acrescente o caldo de mandioca e mexa bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por mais 10 minutos e sirva com a salsinha picada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine