Museus buscam arte para além dos "homens brancos"

Novo diretor constatou: mulheres, negros e outras etnias eram quase ausentes no acervo de museu de arte contemporânea holandês. Com quotas, diálogo ou novas concepções, instituições perseguem meta da diversidade.Assim que assumiu a diretoria do Stedelijk Museum Amsterdam, em dezembro de 2019, Rein Wolfs logo pôs mãos à obra a fim de tornar mais diversos e inclusivos o acervo e o pessoal da conceituada instituição cultural holandesa. E durante três anos a cineasta Sarah Vos acompanhou o processo. Sua câmera observou Wolfs, ex-diretor do museu Bundeskunsthalle, em Bonn, trabalhando com seus funcionários para avaliar o escopo da coleção e dos projetos de exposição do Stedelijk. A decepcionante conclusão foi que 90% eram "coisa de homens brancos": menos de 10% das peças eram de mulheres. Obras de artistas negra/os, indígenas ou de outros grupos étnicos não brancos (BIPoC, na sigla em inglês) eram mais raros ainda. O documentário resultante, White balls on walls (Bolas brancas em paredes), não só questiona o nível de diversidade do museu de arte moderna e contemporânea da capital da Holanda, mas se aprofunda para entender a função da arte na sociedade. Navegando a busca da diversidade Wolfs comenta que, no passado, as instituições culturais "não pensavam fora da caixa o suficiente". Em contraposição, ele quer que o Stedelijk pense de modo mais global, alinhando sua concepção de diversidade à estrutura populacional de Amsterdã: "Afinal, queremos que todo mundo tenha a oportunidade de encontrar sua própria história e seus próprios momentos de identificação." A discussão sobre uma nova concepção de mostras levanta questionamentos: diversidade pode e deve ser quantificada através de palavras e quotas? A origem e gênero da/os artistas deve influenciar a avaliação das obras? A equipe do Stedelijk acordou quanto a uma quota: de 2021 a 2024, pelo menos 50% do orçamento para aquisições deve ser dedicado a obras de negros indígenas e não brancos. Não há quotas fixas para mulheres, prossegue Wolfs, porém gênero é um dos fatores no processo de seleção. Além disso, deve haver pelo menos uma mostra anual com artistas de etnias não ocidentais-brancas ou uma coletiva abordando diversidade. Museus etnológicos: lar natural da diversidade A diversidade desempenha um papel inerente nas institiuições etnológicas que apresentam artefatos e objetos de arte de todo o mundo, como o Museu das Culturas do Mundo de Frankfurt. Ele se centra em povos indígenas que são minorias em seus países de origem, explica a diretora Eva Raabe. Outro foco do acervo e das exposições são obras de mulheres, crianças e indivíduos queer. Segundo Raabe, não se trata de quotas específicas, mas da mensagem que a/os artistas querem passar com suas obras. "Através de sua arte, que é uma expressão de suas opiniões, suas necessidades, ela/es nos contam sobre a realidade de suas vidas": ao incluir uma ampla variedade de perspectivas, a seleção é inerentemente diversa. Por sua vez, o Kindl – Centro de Arte Contemporânea, de Berlim, se empenha por um programa de exposições altamente diversificado", explica a diretora Kathrin Becker. "Eu também tenho uma missão pessoal aqui, a qual partilho com muitos colegas de Berlim e de outras partes, que é alcançar uma multitude de vozes na apresentação da arte contemporânea." Nesse aspecto, tanto a identidade de gênero quanto o histórico étnico e socioeconômico são importantes. Incentivo ou ofensa aos artistas? Mas nem todos os artistas se mostram entusiasmados com essa abordagem: "Eu acharia quase uma ofensa se o Stedelijk fizesse um mostra da minha obra por estar em busca de artistas BIPoC", comenta o escultor surinamense-holandês Remy Jungerman em White balls on walls. O diretor Wolfs diz não saber de artistas que se recusem a expor em seu museu por causa das quotas. Por outro lado, não se surpreende com as críticas a essa estratégia por mais inclusividade, tendo escutado acusações de que o Stedelijk de Amsterdã estaria colocando sua agenda política à frente da arte. "Somos considerados 'woke' [gíria americana para 'alerta a preconceitos e discriminação'], e hoje em dia isso é palavrão. Recebemos muitos elogios, mas também um monte de críticas. Mas isso é meio parte desta instituição: somos um museu que está sempre bastante na linha de frente." Wolfs vê uma tendência à diversidade praticamente por toda parte; não só nos museus como na política cultural e nos movimentos sociais. Também segundo Kathrin Becker, do Kindl, os diretores de museus estão cada vez mais procurando contrapor novas ideias aos acervos "muito ocidentais e eurocêntricos", inclusive convidando artistas que "não representam a arte ocidental". Quer a diversidade seja assegurada por quotas, alcançada pelo diálogo ou criada em exposições com perspectivas múltiplas, a consciência sobre a questão parece estar provocando mundanças. Como resume Eva Raabe, do Museu de Culturas do Mundo de Frankfurt: "Na verdade, sempre se pode fazer mais para dar uma voz aos grupos menores." Autor: Paula Onusseit