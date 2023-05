Veja como o Feng Shui pode favorecer diferentes áreas da vida

Existem diferentes escolas e técnicas de Feng Shui, em que cada uma delas ensina formas de harmonizar ambientes. A Escola do Chapéu Negro, por exemplo, é uma das mais populares no Ocidente e utiliza o baguá para a interpretação dos espaços.

O baguá é um octógono usado como uma espécie de mapa para analisar os ambientes. Segundo Adriana Di Lima, consultora e professora de Feng Shui, ele é sobreposto ao desenho da planta baixa do imóvel e, assim, verifica-se o que precisa ser harmonizado naquele ambiente.

“É um octógono no qual se distribuem nove áreas da vida, sendo que a nona é o centro desse diagrama”, explica a especialista. Essas áreas são distribuídas em sucesso, relacionamentos, criatividade, amigos, trabalho, espiritualidade, família, prosperidade e saúde.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Benefícios da aplicação

O principal benefício da aplicação do Feng Shui em um ambiente é o bem-estar oferecido ao morador e aos indivíduos que frequentam o espaço. A partir disso, a técnica também favorece qualidade de vida, saúde física, emocional e mental, atrai prosperidade, ajuda a conquistar equilíbrio e muito mais.

“A partir do momento em que o indivíduo sente maior bem-estar e sente qualidade de vida através da harmonização feita no local em que ele está inserido, ele vai agir no dia a dia e no cotidiano de uma forma mais benéfica para a sua energia”, esclarece Adriana Di Lima.