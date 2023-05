Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 30/05/23

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 30 de maio de 2023 (30/05/23), às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Milagres Do Paraíso" é um longa-metragem dirigido por Patricia Riggen.



Christy e Kevin Beam são pais de três garotas: Abbie, Annabel e Adelynn. Eles vivem em uma confortável casa junto com cinco cachorros e acabam de abrir uma clínica veterinária, o que fez com que tivessem que apertar os cintos e hipotecar a casa. Cristãos convictos, os Beam vão à igreja com frequência. Um dia, Annabel começa a sentir fortes dores na região do abdomen. Após muitos exames, é constatado que a garota possui um grave problema digestivo. Tal situação faz com que Christy busque a todo custo algum meio de salvar a vida da filha, ao mesmo tempo em que se afasta cada vez mais de sua crença em Deus.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

Milagres Do Paraíso

Quando: hoje, terça, 30 de maio de 2023 (30/05/23), às 15h30min

Onde: canal aberto da TV Globo

