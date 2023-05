Bazar La Boutique tem descontos de 80%; veja marcas confirmadas

Bazar La Boutique reúne mais de 70 marcas, entre nacionais e internacionais, de 1º a 3 de junho no Centro de Eventos do Ceará; evento oferece descontos em produtos diversos

O Bazar La Boutique chega a 22ª edição nesta semana. O evento começa na quinta-feira, dia 1º de junho, e segue até sábado, 3, no Centro de Eventos do Ceará. Com tema “Mood”, a edição deste ano revisita as tendências dos anos 2000. Mais de 70 marcas estão confirmadas e os descontos chegam a 80%.

O Bazar é composto por segmentos diversos, como moda infantil, feminina, masculina, beachwear, cama, mesa e banho, acessórios, beleza, fitness, lingerie e eyewear.

Marcas locais, nacionais e internacionais estarão presentes nos três dias de evento, que ocorre das 10 horas às 21 horas, com ingressos sendo vendidos no local no valor de R$ 10.



De acordo com Manuela Bau, diretora do Bazar La Boutique, o evento tem a proposta de gerar mais de mil empregos diretos e indiretos. “A cada ano o BLB traz uma nova proposta dentro do varejo e do mercado da moda, mas sem perder a essência que é garantir experiências únicas de compras, com preços acessíveis e produtos de alta qualidade. A primeira edição de 2023 contará ainda com segmentos novos e marcas que farão a estreia no evento”, destaca.

“Além disso, nossa proposta de responsabilidade social segue na programação, onde teremos o Instituto da Primeira Infância (Iprede), com espaço para vendas de peças confeccionadas por participantes do projeto”, acrescenta.

Confira as marcas confirmadas no Bazar La Boutique 2023:

Feminino:

The Closet

Iury Costa

Le Hit

Delise

Amarelô

Búho

Leli Correia

Bendita

Say So

Boana

Bia Souza

Ahazando

Josina

UAU Conceito

Dinky

Zenit

Abasouj

Larissa Fechine

Horus

Choice Look

Elizabeth Lima

Soer

Fio Jeitoso.

Masculino

Aika

Republic Paradise

DLT

MR2

Pena.

Infantil/Teen

Pink Fish Label

Manias Di Xiquinha

Favo

Maricota

Blim Blom

Salty.

Beachwear

Água de Coco

Sau

Salt for Beach

Resort Beach wear

Pakablue

Laym

Diloli

Fitness

Corpo Malhado

Gamane

Trio

Corporefit

Lingerie

La Tasse

Sanny Lingerie

Del Lírio

Mais Vezes Mulher

Diva Intimates

Acessórios

Lucianna Rangel

Accessorize

Pratas VIP

Bolsas e calçados

Minari

Fargo

Dólmen

Yes Shuz

Mariá

Helena Arcanjo

Mania de Babuche

Beauty

Cosbel

Essential Parfums

Flora Pura

Cama, mesa e banho

Coisas de Casa

Eyewear

Ferrovia

Clikks

Alimentação

Tortelê

Dog Zone

Bulls Beer House

Mini Mundo

Chris Brownie

Açaí Real

Pipoca

Churreria 85

Brinquedoteca

Parque Bambolim

Responsabilidade Social

Iprede

Exposição de Moda

Unifor

Concessionária

Belfort Peugeot

Belfort Citroën

Belfort Chery

Saúde

Chega de Dor

Sarita Scrubs

Paladino Suplementos

Bazar La Boutique Edição Mood

Quando : 1º a 3 de junho, 10h às 21h



: 1º a 3 de junho, 10h às 21h Onde : Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)



: Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz) Quanto: R$ 10 reais (Vendas no local)

