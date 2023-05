4 lançamentos do Prime Video para junho

Lançado em 2014, o filme “12 Anos de Escravidão” se passa em 1841 e conta a história de Solomon Northup, um homem negro e livre que vivia feliz com sua esposa e filhos. Um dia, ele aceita um trabalho em outra cidade, mas acaba sendo sequestrado e preso com correntes. Ele é vendido como se fosse um escravo e precisa enfrentar muitos momentos difíceis – tanto física quanto emocionalmente – para sobreviver. Durante 12 anos, ele tem dois senhores, Ford e Edwin Epps, que usam seu trabalho de forma exploradora.

O Segredo de Brokeback Mountain (Imagem: Europa Filmes | Shutterstock)

O segredo de Brokeback Mountain

Vencedor do Oscar, “O segredo de Brokeback Mountain” é um filme que mostra como Jack e Ennis, dois pastores de ovelhas, acabaram transformando uma amizade em um romance. Apesar da relação de companheirismo e lealdade, a época conservadora não permite que eles assumam a relação, o que faz com que cada um siga a sua vida e criem uma família. Um dia, eles se reencontram e toda a vivência do passado faz com que eles se reaproximem e, consequentemente, reacendam a paixão.