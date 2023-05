7 cores para usar nos ambientes da casa

As cores podem ter um impacto significativo nas emoções e no comportamento humano, especialmente em ambientes nos quais estamos presentes diariamente. De acordo com um estudo realizado pela IKEA, uma marca global de móveis e decoração, apenas 58% das pessoas concordam que sua casa reflete sua identidade.

Cada cor evoca emoções e sensações distintas, o que torna importante considerar seus efeitos ao escolher as cores para a ambientação. “Todas as cores podem estar presentes, tanto nas paredes quanto nos itens de decoração e móveis. Isso mostra como funciona a psicologia das cores dentro dos ambientes e os efeitos causados no cérebro”, afirma Patrícia Baralhas, Gerente de Negócios da Sika no Brasil, empresa especializada em produtos químicos para construção civil e indústria.

A seguir, a Sika explica como as cores influenciam os ambientes da casa. Confira!

1. Cinza

O cinza se tornou o novo bege, um tom coringa para todos os ambientes da casa. Sendo neutro, fica agradável em qualquer ambiente. É interessante que a cor seja usada em conjunto com móveis coloridos para trazer equilíbrio ao local.

2. Tons de azul

O azul é uma cor fria, transmite a sensação de tranquilidade, segurança e harmonia – ideal para os quartos, criando uma impressão de amplitude e serenidade no local. Além disso, é uma cor terapêutica e pode tornar o espaço mais frio em dias em que as temperaturas estão muito altas.