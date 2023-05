Culinária: sobremesas de Minas Gerais que você precisa experimentar

Os doces tradicionais de Minas Gerais são verdadeiras obras-primas culinárias que encantam os paladares há gerações. Conhecida como uma das regiões mais ricas da gastronomia brasileira, o estado é famoso por seus doces caseiros, que preservam tradições e segredos transmitidos ao longo do tempo.

Entre os mais emblemáticos está o doce de leite, feito a partir do cozimento lento do leite com açúcar, resultando em uma textura cremosa e um sabor irresistivelmente adocicado. A seguir, confira como preparar essa e outras receitas mineiras!

Doce de leite caseiro

Ingredientes

2 l de leite integral

integral 400 g de açúcar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite e leve ao fogo médio por 5 minutos. Abaixe o fogo para o mínimo e adicione o açúcar. Cozinhe por aproximadamente 1 hora ou até obter o ponto de doce de leite, mexendo ocasionalmente. Coloque o doce em um recipiente, espere esfriar e sirva.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ambrosia (Imagem: tjncaldas | Shutterstock)

Ambrosia

Ingredientes

1 l de leite

500 g de açúcar

5 ovos batidos

2 cravos-da-índia

Suco de 1 limão

Casca de 1 limão

1 canela em pau

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite, a canela em pau, a casca do limão e os cravos-da-índia. Leve ao fogo médio, mexendo ocasionalmente, até ferver. Ainda no fogo, adicione o açúcar e mexa até dissolver. Em seguida, adicione os ovos batidos e o suco do limão. Mexa, por cerca de 30 minutos, para cozinhar o ovo e coagular a receita. Cozinhe até empelotar e reduzir a calda. Desligue o fogo e transfira a ambrosia para um recipiente. Sirva em seguida.

Doce de mamão

Ingredientes

3 xícaras de chá de açúcar

2 mamões verdes ralados

3 canelas em pau

5 cravos-da-índia

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o açúcar e o mamão. Leve ao fogo médio e mexa para incorporar. Depois, adicione os cravos-da-índia e a canela. Cozinhe por 40 minutos, mexendo ocasionalmente. Coloque os doces em um recipiente e sirva quente ou gelado.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui