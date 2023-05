Quadrinista lança campanha para financiar livro de contos sáficos

A quadrinista cearense Milene Correia está lançando uma campanha de financiamento coletivo para publicar seu primeiro livro de contos sáficos intitulado “Emília e Susana”.

O projeto é uma parceria com a Zinext Editora - editora independente que tem no catálogo as publicações “O Monstro”, de Rebeca Jéssica e “Manual da Gatinha Boleira”, de Isa Homori - e com o selo editorial Desenhos Milenares.

A campanha de financiamento está recebendo apoios a partir de R$10, batizada de “rasteirinha”, que irá recompensar com a versão pdf do livro e nome nos agradecimentos. A partir de R$30, nomeada de “sapatilha”, o apoiador irá ganhar também a versão impressa autografada.

Na recompensa “coturno”, os apoiadores que doarem a partir de R$40 vão receber as recompensas anteriores e uma cartela de adesivos. Já nos apoios com valores a partir de R$50, a recompensa “sapatão” irá oferecer todos os itens anteriores e uma surpresa que ainda não foi divulgada.

“Emília e Susana” acompanha as personagens que levam o nome do título e apresenta histórias sobre todas as possíveis formas de amor e de amar sob a perspectiva de duas mulheres. O livro tem autoria da quadrinista Milene Correia, que publica as tirinhas “Emylle sobre Rodas” no Vida&Arte.

A campanha de financiamento do livro de contos sáficos ficará disponível até o dia 11 de julho, na plataforma do Cartase.



