Gratuito: Teatro Universitário recebe mostra com peças e shows

As apresentações artísticas no Teatro Universitário são realizadas por alunos, egressos e servidores da Universidade Federal do Ceará (UFC)

Diferentes performances artísticas, desde a orquestra até a dança, se reúnem no palco do Teatro Universitário Paschoal Carlos Magno (TUPA/UFC) nesta quinta, 25, e sexta, 26, a partir das 18 horas. O evento, realizado pela Secretaria de Cultura da Universidade Federal do Ceará (UFC), é gratuito e aberto para todos os públicos.

A mostra reúne grupos e projetos culturais compostos por alunos, servidores e egressos da instituição. As apresentações serão distribuídas entre o palco principal e o espaço da entrada do teatro, localizado na Avenida da Universidade, 2210, no Bairro Benfica.

Programação:

No primeiro dia, 25, sobem ao palco do teatro Valéria Lourenço, Karina de Morais e Silva com a performance “Garota negra sonhe todos os sonhos: cartas para Andressa Barbosa de Almeida”. Também é atração o artista Mário Vieira Mercês com a performance “Música com Literatura: Uma criação artística entre melodia e poesia”, e a Cia de Dança do Instituto de Educação Física e Esportes (IEFES) com o espetáculo “Entrelaços”. Fechando a noite, o show “Salve” do artista Baticum Proletário com participação de Carroçarec.

Na sexta-feira, 26, a noite de apresentações começa com a artista Alessandra Flor Ferraz, com a performance “Princesa Ponto Padrão”. O grupo de dança popular Oré Anacã também sobe ao palco do equipamento com o espetáculo “Entre Penas e Contas”, o público também vai conferir a exposição fotográfica “Regresso Bélico”, da Cara Reis. A programação terá muita música com a Orquestra de Cordas da UFC, e os artistas DJ Nuvem Erê e Pedro Yanda, que vão fechar a noite com uma seleção de música eletrônica.

Feira de Artes:

Além dos espetáculos, o evento ofertará uma gama de produtos da cultura geek, da gastronomia, literatura, moda pet, artes visuais e vestuário com a “Feirinha de Artes”. Os trabalhos são de alunos e ex-alunos da Graduação e Pós-Graduação, servidores técnico-administrativos e moradores do bairro Benfica.

A mostra também acontece no formato virtual, através da exibição no perfil do Instagram e no canal do YouTube da Secult UFC.



"Mostra Nosso Palco"

Quando: 25 e 26 de maio, a partir de 18 horas

Onde: Teatro Universitário Paschoal Carlos Magno (TUPA/UFC) (Avenida da Universidade, 2210, no Bairro Benfica)

Gratuito

