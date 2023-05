Gratuito: K’Os Coletivo realiza oficina de Teatro para Bebês

O grupo K’Os Coletivo promove em Fortaleza nesta sexta-feira, 26, e sábado, 27, o projeto “Na Cadeirinha - Uma Viagem ao Teatro para Bebês”. A iniciativa reúne oficina e apresentação teatral de forma gratuita e busca investir no teatro para bebês, amplificando a formação de plateia para a arte desde os primeiros anos.

O projeto também busca estimular o trabalho de pesquisa sobre as artes cênicas direcionadas a crianças a partir de seis meses de idade. Um dos destaques é a oficina “Como Trabalhar com Teatro Para a Primeira Infância”, voltada para artistas, grupos, estudantes, educadores e demais interessados no tema. As inscrições devem ser realizadas por meio de formulário eletrônico.

O intuito da programação é estimular estudos e produções para o teatro na primeira infância. A atividade é ministrada por Aline Campêlo e Aldrey Rocha e já passou por outras cidades cearenses, como Quixadá, Iguatu, Juazeiro do Norte e Crato. Em Fortaleza, a formação ocorrerá nesta sexta-feira, 26, das 18h às 21 horas, no Theatro José de Alencar (TJA).

Ainda no equipamento cultural, será realizado no sábado, 27, o espetáculo “D. Menina”. A peça é reconhecida como uma das primeiras montagens de teatro para bebês do Ceará e é voltada para crianças a partir de seis meses. A obra será encenada a partir das 17 horas e conversa sobre uma singela senhora que toca acordeon e cuida de plantas.

Ela tem a companhia de seu bichinho de estimação. A peça não tem falas e brinca com a poesia imagética e com a musicalidade, criando um ambiente sonoro construído com trilha sonora produzida ao vivo. O projeto “Na Cadeirinha” tem atividades previstas para os municípios de Itapiúna e Baturité, em 31 de maio, e para Guaiúba, em 2 de junho.

‘Na Cadeirinha - Uma viagem ao Teatro para Bebês’

Oficina 'Como Trabalhar com Teatro para a Primeira Infância'

Quando : sexta-feira, 26, das 18h às 21 horas (Fortaleza);



: sexta-feira, 26, das 18h às 21 horas (Fortaleza); Onde : Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)



: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Gratuito

Inscrições neste formulário

Espetáculo “D. Menina”

Quando : sábado, 27, às 17 horas



: sábado, 27, às 17 horas Onde : Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)



: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Gratuito

Mais informações no perfil @kos.coletivo no Instagram



