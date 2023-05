3 receitas veganas práticas para o almoço

A dieta vegana tem conquistado cada vez mais espaço, especialmente por ser deliciosa e permitir utilizar ingredientes ricos em nutrientes e sem ingredientes de origem animal. Assim, a procura por opções de receitas práticas para diversificar o cardápio tem aumentado. Pensando nisso, separamos 3 receitas para você preparar em casa. Confira!

1. Almôndegas veganas

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão branco cozido

1 berinjela picada

1 xícara de chá de farinha de mandioca torrada

1 cebola cortada em cubos

3 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de páprica defumada

1 colher de chá de açafrão-da-terra

2 colheres de chá de orégano

1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

400 g de molho de tomate

Cheiro-verde para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola com a páprica, o açafrão-da-terra e o orégano. Acrescente a berinjela e refogue até dourar e secar a água que vai se formar. No processador, coloque o feijão e a berinjela refogada e processe até formar uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente e acrescente a farinha de mandioca, o cheiro-verde e tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture bem e leve ao freezer por 15 minutos. Faça bolinhas com a massa, coloque em uma forma untada com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Retire do forno, acrescente o molho de tomate e decore com cheiro-verde.

Refogado de proteína de soja

Ingredientes

Proteína de soja

1 xícara de chá de proteína texturizada de soja

1 colher de sopa de vinagre

3 xícaras de chá de água

Refogado

15 azeitonas picadas

3 dentes de alho picados

1 cebola picada

1 colher de chá de orégano

2 tomates maduros, picados e sem sementes

1 colher de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de caldo de legumes

Modo de preparo

Proteína de soja

Em uma panela, coloque a proteína de soja, o vinagre e a água e leve ao fogo médio até ferver. Assim que a mistura formar uma espuma, desligue o fogo, despeje sobre uma peneira e lave a proteína em água corrente. Após, retire o excesso de água espremendo bem e reserve.

Refogado

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Depois, adicione o alho e a cebola e refogue até dourar. Acrescente as azeitonas e o orégano e mexa bem. Em seguida, reduza o fogo, coloque os tomates e deixe cozinhar por 2 minutos. Acrescente o caldo de legumes e a proteína de soja reservada e deixe cozinhar por 5 minutos, mexendo sempre. Sirva em seguida.