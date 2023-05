Stand Up: Festival reúne mulheres humoristas no Dragão do Mar

Comediantes de stand up do Nordeste participam do Festival Maria Bonita Comedy, no Teatro Dragão do Mar nesta quinta, 25, e sexta, 26

O Festival Maria Bonita Comedy chega à sua terceira edição neste fim de semana. Nesta quinta, 25, e sexta, 26, no Teatro Dragão do Mar, a programação reúne destaques do stand up comedy feito por mulheres de diferentes estados do Nordeste.

Passam pelo festival 23 comediantes, além da mestre de cerimônias, Arianna Nutt. As apresentações estão divididas em dois dias, sempre a partir das 19h30min, sobre assuntos diversos da vida das artistas. Patrícia Nassy, idealizadora do festival, explica que o objetivo não é segregar homens e mulheres, mas sim destacar as poucas mulheres que produzem stand up e mostrar àquelas que podem ter interesse nesse tipo de atuação que existe um ambiente receptivo para novas artistas.

O elenco desta edição é composto por comediantes veteranas e iniciantes. “Não quisemos fazer algo ‘escolhendo’ porque a ideia é mostrar quem são as mulheres que estão fomentando as cenas nos estados. A gente faz a proteção dessas meninas mais inexperientes, mas a gente explica no show que nós temos comediantes iniciantes e veteranas”, explica Patrícia.

Uma das novatas presentes no festival é Jane Venceslau, sobralense que se faz stand up comedy há poucos meses. “O sentimento que eu tenho é de privilégio de poder estar dividindo o palco com essas mulheres maravilhosas. A princípio eu me senti um pouco assustada, mas é uma grande oportunidade”, afirma ela, que também participa de um grupo de comediantes em Sobral.

Cobrança pelo humor do Ceará

Focado em ampliar as poucas mulheres fazendo comédia na região, o coletivo vem conquistando um público fiel. Patrícia explica que o nível da cobrança é diferente: “O Nordeste como um todo é um público mais exigente (para o humor), mas eu acho Fortaleza e Recife mais exigentes. O Ceará ainda é considerado o celeiro do humor. Quando eles recebem um comediante do Ceará sobe uma régua. É perceptível tanto nos estados do Nordeste quanto nos outros”.

A ideia do coletivo começou em 2019, quando Patrícia Nassy participou do Festival Mamacitas, em São Paulo. A cearense pensou que uma iniciativa assim era necessária em sua região, onde a própria cena de stand up conta com poucas mulheres. No ano seguinte, acontecia a primeira apresentação do Maria Bonita Comedy, com um elenco de cinco mulheres de quatro estados do Nordeste.

Festival Maria Bonita Comedy

Quando : Quinta-feira, 25 e sexta-feira, 26, sempre às 19h30min

: Quinta-feira, 25 e sexta-feira, 26, sempre às 19h30min Onde : Teatro Dragão do Mar ( R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

: Teatro Dragão do Mar ( R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$40 (inteira) e R$20 (meia). À venda Sympla



