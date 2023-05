Influencer Luanne Jardim é morta em tentativa de assalto no Rio

A influencer Luanne Murta Jardim dos Santos foi assassinada em uma tentativa de assalto na noite deste domingo, 21, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A blogueira estava no carro com o marido quando eles foram abordados por bandidos.



Segundo informações apuradas pela TV Globo, a influenciadora foi baleada no ombro e o tiro atingiu o coração. Ela chegou a ser levada para o hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas veio a óbito.

Com mais de 300 mil seguidores no Instagram, Luanne dava dicas para os seguidores de como perder peso, além de anunciar um produto emagrecedor. A jovem se descrevia como “ex-obesa” e “multiempreendedora”.

Nesta segunda, 22, um tio de Luanne se manifestou sobre a morte: "Minha sobrinha foi assassinada ontem à noite, na entrada 4 da Linha Amarela, em direção à Avenida Brasil. Não será só mais uma estatística e nem números!”.



