5 elementos para utilizar na decoração de diferentes ambientes

De cristal, cerâmica ou porcelanato, entre outros tantos tipos, não há quem não aprecie e concorde sobre a feliz harmonia que as flores trazem ao décor dos lares. A sensação de bem-estar e a energia positiva que os arranjos de flores adornam se intensificam quando combinados com vasos em diferentes formatos, tamanhos e materiais. Em uma mesa de centro ou lateral no living, disposto na mesa de jantar ou no aparador, no móvel lateral da cama ou, até mesmo, no banheiro, um mesmo item pode figurar nos diferentes ambientes.

Almofadas ajudam a compor a decoração e deixam o ambiente mais aconchegante (Imagem: JP Image)

Não tem quem não goste de uma almofada. Seja para encostar a cabeça e as costas no sofá ou para trazer conforto em um “abraço”, a almofada é queridinha no sofá da sala de estar, no home theater, na poltrona da varanda e no visual da cama do dormitório.

“Junto com as cores, as texturas dos tecidos e os seus formatos simplesmente transformam um espaço. Elas são magníficas para pincelar um novo olhar ao décor, de tempos em tempos, e de uma maneira muito fácil e viável, financeiramente falando”, comenta a arquiteta Andrea Camillo.

4. Mantas

Combinadas a um mix com as almofadas, a arquiteta elenca as mantinhas leves, que, com o intuito de adicionar cor ao décor do ambiente, devem estar sempre prontas para aquecer os moradores do frio, seja durante a noite, enquanto assistem a um filme na sala, ou quando tiram uma pestana após o almoço. Na sala de estar, podem ser dispostas em cima do sofá ou em um cestinho próximo e sempre à mão.

“Já na cama, são belíssimas para compor o enxoval”, sugere Andrea Camillo. “Mais do que nunca, as casas se tornaram um local de refúgio e aconchego, e esses detalhes são muito prazerosos para atender às sensações que buscamos”, complementa.

5. Espelhos