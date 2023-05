3 receitas saborosas de tortas veganas

As tortas são versáteis e combinam muito bem com diversos tipos de recheio. Na maioria das vezes, o preparo é dividido em duas partes: a massa e o recheio. Além disso, é possível encontrá-las nas versões salgadas ou doces. Sendo assim, selecionamos 3 opções sem ingredientes de origem animal para você experimentar.

Torta de abobrinha com castanha-de-caju

Ingredientes

Massa

180 g de farinha de grão-de-bico

100 g de farinha de arroz

1/2 colher de café de sal

120 ml de água

60 ml de óleo de girassol

Azeite para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Recheio

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

150 g de castanha-de-caju crua

600 ml de água quente

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 pitada de noz-moscada

2 colheres de sopa de azeite

de azeite 380 g de abobrinha italiana cortada em fatias finas

1 tomate cortado em cubos

1 pitada de orégano

Sal a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de grão-de-bico com a farinha de arroz, o sal, a água e o óleo. Amasse até desgrudar das mãos e virar uma bola de massa. Em uma superfície enfarinhada com farinha de arroz, abra a massa de maneira uniforme, coloque em uma forma untada com azeite e reserve.

Recheio

Em um recipiente, cubra as castanhas-de-caju com a água quente e reserve por 15 minutos. Coloque 1 colher de sopa de azeite em uma frigideira e leve ao fogo médio para aquecer. Refogue a cebola e o alho. Depois, coloque a abobrinha fatiada e refogue por 2 minutos. Junte o tomate e tempere com sal e orégano. Misture bem, desligue o fogo e reserve.

No liquidificador, bata a castanha-de-caju com a água do molho, 1 colher de sopa de azeite e a noz-moscada por 2 minutos. Em outra panela, despeje essa mistura de castanha-de-caju e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Depois coloque o creme de castanha na abobrinha refogada e misture bem. Despeje o recheio sobre a massa e leve ao forno preaquecido a 200ºC por 30 minutos.

Torta de liquidificador

Ingredientes

Massa

1/3 de xícara de chá de óleo de girassol

de óleo de girassol 1/2 cebola picada

1 colher de chá sal

1 xícara de chá de água

1 colher de café de cúrcuma

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 colher de sopa fermento em pó

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

1 dente de alho picado

1 cenoura cortada em cubos

1 tomate sem casca e cortado em cubos

1/2 xícara de chá de ervilha

1 xícara de chá de milho

1 colher de chá sal

1 colher de café de páprica defumada

1/2 xícara de chá de azeitona picada

Pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, coloque o óleo, o sal, a água, a cúrcuma e bata bem. Depois, acrescente a farinha de trigo e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione o fermento e misture com uma colher até incorporar.

Recheio

Coloque o azeite em uma panela e leve ao fogo médio para aquecer. Refogue a cebola. Em seguida, acrescente o alho e a cenoura e refogue por mais 3 minutos. Junte o tomate, a ervilha, o milho, o sal, a páprica, a azeitona, a pimenta-do-reino e refogue tudo por 5 minutos. Reserve.

Montagem

Unte uma forma com óleo e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje metade da massa, espalhe o recheio por cima e cubra com a outra metade da massa. Asse a torta em forno preaquecido a 180ºC por 35 minutos.