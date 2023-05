Conheça Feijhonys, jovem do Ceará que sonha em mudar vida da família fazendo vídeos para a internet

Com vídeos de receita, da rotina e dos cuidados com a casa e com sua avó, jovem influencer do Crato sonha com uma vida melhor; veja vídeo

Cocada de amendoim, pudim e até almoço, o jovem Douglas Oliveiro do Crato, no Ceará, encanta as redes sociais com vídeos de seu cotidiano, de receitas simples e com os cuidados com sua avó de 87 anos. Feijhonys, como é conhecido, já soma quase 3 milhões de seguidores nas redes sociais.

O jovem começou a produzir conteúdo para a internet aos 12 anos com a criação de vídeos para o YouTube. Mas, foi apenas em 2022 que começou a publicar seu conteúdo em outras plataformas e redes sociais como Instagram, TikTok e Kwai.

Hoje com 19 anos, Douglas sonha em mudar de casa e ajudar a família com o resultado de seu trabalho como influencer.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Feijhonys conta em entrevista ao O POVO que a ideia de se tornar um influenciador digital surgiu após ver a situação socioeconômica de sua família. Ele começou a gravar sua rotina fazendo almoço, realizando os afazeres domésticos e também momentos que vivia com a família, principalmente sua avó.

"Eu tinha acabado de terminar o ensino médio e as coisas não estavam fáceis aqui em casa. A minha mãe acordava às cinco horas da manhã para trabalhar. Daí eu resolvi começar a ajudar ela e gravar tudo" Douglas

A participação de sua avó nos vídeos

Douglas já soma quase 3 milhões de seguidores das redes sociais Crédito: Reprodução/ Instagram feijhonys

Uma das personagens que não pode faltar nos vídeos é a sua avó, Jovelina, a dona Jó, como é conhecida. Douglas conta que os seguidores sempre pedem a participação da idosa. Ele conta que por causa da idade, precisa auxiliá-la em algumas atividades. A senhora, que antes cuidava dele quando criança, agora recebe ajuda do neto.

“Era ela quem me deixava e buscava na escola todos os dias, cuidava de mim quando minha mãe ia trabalhar. É até engraçado, pois quando eu comecei a gravar fazendo o almoço na minha casa, foi justo numa fase que ela desaprendeu a cozinhar, esqueceu de tudo devido à idade”, relatou.

No começo, por não ter muito conhecimento sobre redes sociais, dona Jó, não entendia muito o que o neto estava fazendo. Após a explicação de Douglas ela começou a participar mais e até pedir para gravar ela cantando e dançando.

Douglas soma quase 3 milhões de seguidores nas redes sociais

O cratense diz que um dos seus vídeos favoritos é o dia em que “teve coragem” e pediu demissão do antigo emprego para se dedicar integralmente à função de influencer. Ele lembra que fez a postagem com lágrimas nos olhos, pois não sabia se teria um “futuro na internet”.

"As coisas nunca foram fáceis pra mim e pra minha família, e quando a gente sente que está chegando lá, demora um pouco pra cair a ficha" Douglas

Apesar do receio, os números comprovam o sucesso obtido pelo influencer: são 1,3 milhões de seguidores no TikTok, 1,1 milhões no Kwai e quase 800 mil no Instagram. Sobre o sucesso, Douglas acredita que se dá por causa da realidade que ele expõe, sem se importar com as críticas que recebe de alguns usuários.

Sucesso do influencer ultrapassa a cidade do Crato

@feijhonys Muitos vão me criticar quando saber som original - Douglas

Veja algumas matérias relacionadas: