5 receitas nutritivas para fortalecer a imunidade

Com o inverno se aproximando, é importante optar por refeições para fortalecer a imunidade e preparar o corpo para enfrentar as baixas temperaturas. Durante essa época do ano, é comum o aumento de doenças respiratórias, gripes e resfriados. Por isso, é ideal selecionar alimentos nutritivos, como legumes, verduras e frutas.

“O equilíbrio alimentar na prevenção de infecções respiratórias é uma das medidas que mais surtem efeitos positivos para a saúde”, explica Renata Guirau, nutricionista do Oba Hortifruti. A especialista diz que diversas pesquisas evidenciam a necessidade de cuidar bem da saúde gastrointestinal a fim de garantir uma boa resposta imunológica.

Importância da alimentação balanceada

Um estudo da PubMed de 2020 mostra que pessoas que comem todos os grupos de alimentos mantêm níveis adequados de vitaminas e minerais. Desse modo, ficam menos suscetíveis às doenças respiratórias mais graves ao entrarem em contato com algum tipo de vírus. Incrementar as refeições com ingredientes variados garante o equilíbrio. “Incluir fontes de vitamina C, como carambola, caqui, laranja, limão, abacaxi, morango, kiwi, maracujá, acerola e caju é fundamental”, orienta Renata.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Alimentos que fortalecem o organismo

Cenoura, abóbora, manga, mexerica, leite integral, queijos, melão orange e batata-doce, fontes de vitamina A e de betacaroteno também devem fazer parte da dieta, pois atuam diretamente na produção de células imunológicas. Com esses alimentos, o feijão, rico em zinco, auxilia na absorção dos nutrientes e completa o fortalecimento do organismo. “Uma maneira de consumir esses grupos juntos é em forma de caldos, por exemplo. É uma boa opção para o frio, aquece, nutre e aumenta a imunidade”, afirma a nutricionista.