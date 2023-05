3 receitas vegetarianas para os dias frios

A alimentação vegetariana, além de saborosa e livre de crueldade animal, também pode ser prática e diversificada. O mundo vegetal é rico e oferece inúmeras possibilidades de sabores e texturas. Por isso, confira 3 receitas especiais para deixar os dias frios mais saborosos.

Creme de batata

Ingredientes

3 batatas sem casca cortadas em cubos

1/ 2 cebola ralada

1/2 tomate sem sementes cortado em cubos

1 colher de sopa de alho-poró picado

de alho-poró picado 3 colheres de sopa de azeite

Tomilho, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

700 ml de caldo de legumes caseiro

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola. Acrescente o tomate e o alho-poró e refogue por mais um minuto. Adicione a batata e cubra com o caldo de legumes. Tampe a panela de pressão e deixe cozinhar por 20 minutos após pegar a pressão. Retire do fogo, espere sair a pressão e bata tudo no liquidificador até obter um creme espesso. Coloque um fio de azeite em uma panela e transfira o creme batido para aquecer. Misture, tempere com sal e pimenta-do-reino e desligue o fogo. Decore com tomilho e sirva em seguida.