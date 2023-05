Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 19/05/23

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 19 de maio de 2023 (19/05/23), às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo. "Depois Daquela Montanha” é um longa-metragem dirigido por Hany Abu-Assad.



No aeroporto, um cirurgião com uma emergência médica e uma fotógrafa prestes a se casar decidem fretar um pequeno avião, a fim de chegar em seus destinos dentro do tempo. Quando a aeronave cai em uma região montanhosa coberta por neve, eles se veem obrigados a unir forças para tentar sobreviver.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

Depois Daquela Montanha

Quando: hoje, sexta, 19 de maio de 2023 (19/05/23), às 15h40min

Onde: canal aberto da TV Globo

