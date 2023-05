Espólio de Andy Warhol perde batalha judicial sobre foto de Prince

O espólio do artista visual de Pop Art Andy Warhol foi condenado pela Suprema Corte dos Estados Unidos por infringir os direitos autorais da fotógrafa de celebridades Lynn Goldsmith. A sentença se refere aos trabalhos do artista que utilizam um retrato que a fotógrafa fez do cantor Prince.



A batalha sobre direitos autorais foi votada por nove juízes da Suprema Corte Americana, onde sete votaram a favor e dois contra a condenação. A decisão entende que os direitos autorais de fotógrafos devem ser resguardados, e as imagens de Warhol baseadas na foto de Goldsmith não estavam imunes ao caso de violação de direitos autorais.

Andy Warhol morreu em 1987 e desde então é representado por Andy Warhol Foundations for the Visual Arts. A fundação argumentou que a fotografia original foi descaracterizada ao ponto de se transformar em um outro trabalho distinto.

Divergências

A juíza Sonia Sotomayor entendeu que as "obras originais de Goldsmith, como as de outros fotógrafos, têm direito à proteção de direitos autorais, mesmo contra artistas famosos".

Em contraponto, a juíza Elena Kagan, que votou em favor de Andy Warhol, apontou que a decisão “vai sufocar todo tipo de criatividade” e “impedir a nova arte, música e literatura", além de "frustrar novas ideias e a obtenção de novos conhecimentos”.

Entenda o caso

No ano de 1984, a revista Vanity Fair convidou Warhol para ilustrar uma reportagem sobre o cantor Prince. O artista aceitou o convite e produziu 16 imagens tendo como base a fotografia de Goldsmith, apenas uma foi utilizada. Na época, a fotógrafa foi creditada pelo trabalho e recebeu um pagamento da revista.



Em 2016, no ano da morte de Prince, a revista Vanity Fair publicou uma edição especial em homenagem ao cantor e utilizou todas as 16 imagens produzidas por Warhol em 1984. Desta vez, a fotógrafa Goldsmith não chegou a ser creditada e nem paga. O valor referente a R$ 50 mil reais foi integralmente pago à Andy Warhol Foundations for the Visual Arts.



