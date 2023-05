Rodrigo Simas sobre bissexualidade: ‘Orgulho de falar quem sou’

Rodrigo Simas assumiu bissexualidade em março e relembrou as cobranças e medos do início da carreira como ator

Rodrigo Simas assumiu ser bissexual no início do mês de março e, na época, o ator declarou não ter problema em falar sobre o assunto. “É um rótulo, mas me sinto maduro e tranquilo para falar sobre isso agora”, disse.

Em um evento realizado na noite da última terça-feira, 16, em um hotel de luxo no Rio de Janeiro, o ator comentou sobre estar “aliviado” por ter “revelado” sua orientação sexual.

“Acho que cada um tem o seu momento e falar sobre isso quando me perguntaram foi um alívio em algum lugar, um prazer enorme, um orgulho de falar quem eu sou”, contou em entrevista ao portal Splash.

Atualmente namorando a também atriz Agatha Moreira, Rodrigo aproveitou para contar que se sentia pressionado com receio de revelar a bissexualidade no início de sua carreira.



"Eu já fui muito cobrado e já tive muitas crises. (...) Falando de dez anos atrás, ainda era uma grande preocupação a carreira, se encaixar em algum lugar na heteronormatividade, essa coisa de ser considerado 'galã'", relembrou.



