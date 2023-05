Psicólogo aborda violência sexual na infância através de livro

Em meio ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, o psicólogo Francisco Silva Cavalcante Junior lança “Amarás”, livro que narra a história de uma criança vítima de violência sexual. O evento acontece no dia 18 de maio, no auditório da ADUFC, às 19 horas.

Na obra, o protagonista Arthur encontra uma maneira de lidar com o trauma do estupro através das artes cênicas e desenvolve projetos sociais que ajudam outras pessoas a lidarem com as suas próprias cicatrizes.⁣

“Em 'Amarás' é o personagem Arthur quem comunica as dores de muitos meninos, crianças e adolescentes que se sentem prisioneiros de uma língua muda, que introjetam a percepção de menos valia e se sentem sub-pessoas por terem sido abusadas ou agredidas sexualmente. O Arthur passa a ser um porta-voz das vítimas e mostra aos seus leitores que existem outros meninos iguais a eles, que também passaram por experiências semelhantes e conseguiram superar o sentimento de vergonha”, explica o autor.

Durante o evento de lançamento, o livro será comentado por Angela Pinheiro, professora aposentada do curso de Psicologia da UFC e fundadora do Núcleo Cearense de Estudos e Pesquisa sobre a Criança (NUCEPEC); Georgia Cruz, professora do curso de Sistemas e Mídias Digitais da UFC e coordenadora do Laboratório de Pesquisa da Relação Infância, Juventude e Mídia (LabGrim); e Renato Roseno, deputado estadual e presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).⁣

Sobre o autor

Francisco Silva Cavalcante Junior é psicólogo formado pela Universidade de Fortaleza (Unifor), mestre em Educação Especial e Ph.D. em Ensino de Leitura e Escrita pela University of New Hampshire (EUA), com pós-doutorado em Comunicação e Literatura pela Universidade de Brasília (UnB).

Desde 2009, ele é professor do Instituto de Cultura e Arte (ICA) da Universidade Federal do Ceará. De 1998 a 2008 foi professor dos cursos de graduação e mestrado em Psicologia da Universidade de Fortaleza (Unifor) e supervisor de estágio em Psicologia Clínica. Exerceu a profissão de psicoterapeuta durante 20 anos em consultório particular e é autor de 25 livros.



Lançamento "Amarás"

Quando: 18 de maio, às 19 horas

Onde: auditório da ADUFC (Av. da Universidade, 2346)

Programação gratuita

