Zéis lança novo álbum nesta sexta-feira, 19, na Casa Absurda

O músico cearense Zéis irá lançar seu novo álbum nesta sexta-feira, 19, com show especial na Casa Absurda a partir das 19 horas. Intitulado “Sinal de Fumaça”, o quinto disco do cantor teve gravações realizadas em Fortaleza e no Rio de Janeiro.

Passeando por diversos gêneros musicais, como o samba e o rock, o novo álbum conta com produção de Alexandre Kassin, multi-instrumentista carioca que assina trabalhos de grandes nomes da música brasileira, como Gal Costa, Los Hermanos, Nação Zumbi e Zélia Duncan.

“Sinal de Fumaça” teve faixas gravadas no estúdio do Porto Iracema das Artes, em Fortaleza, e contou com a participação dos músicos Eudenia Magalhães, no violoncelo, Gabriel Sousa, no trompete, Glauber Alves, no baixo, Hanry Gael, sax tenor, Naiara Lopes, na bateria, e Rômulo Santiago no trombone.

O álbum será lançado nesta sexta-feira, 19, com show especial realizado no espaço da Casa Absurda. Os ingressos para a apresentação podem ser adquiridos no Sympla, com valores de R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira).

Lançamento “Sinal de Fumaça”

Quando : sexta-feira, 19, às 19 horas



: sexta-feira, 19, às 19 horas Onde : Casa Absurda (rua Isac Meyer, 108 - Aldeota)



: Casa Absurda (rua Isac Meyer, 108 - Aldeota) Quanto : R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira)



: R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira) Ingressos à venda no Sympla

