Alcione é homenageada por Gloria Groove e Maria Bethânia

Gloria Groove e Maria Bethânia prestarão homenagem à Alcione na 30º edição do Prêmio de Música Brasileira. A homenageada completa, em 2023, 50 anos de carreira. O evento acontece no próximo dia 31 de maio do palco do Theatro Municipal, no Rio de Janeiro.



Segundo o portal Popline, a dupla apresentará "O meu amor", composição de Chico Buarque. A canção foi originalmente gravada em 1978 por Maria Bethânia e Alcione. O dueto foi lançado no álbum "Álibi" de Bethânia. Esse foi o primeiro disco brasileiro a alcançar a marca de um milhão de cópias vendidas.

Gloria Groove foi convidada por Maria Bethânia para participar da homenagem. O convite aconteceu após José Maurício Machline, criador do Prêmio, inicialmente propor a ideia. Glória é também uma das indicadas ao Prêmio.

Amizade de Maria Bethânia e Alcione

Marrom e Bethânia são amigas há mais de 50 anos. A amizade entre as duas cantoras foi inclusive tema do samba-enredo vencedor do Carnaval de 2016, apresentado pela Mangueira. Em 2024, a Mangueira volta a homenagear Alcione, desta vez o tema é os 50 anos de carreira da artista.

30º Prêmio de Música Brasileira

O Prêmio acontece tradicionalmente no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e este ano retorna após quatro anos de pausa, ocasionada pela pandemia do Covid-19. Em 2023 a edição homenageará os 50 anos de carreira de Alcione e trará como anfitriões Lázaro Ramos e Felipe Neto.

O evento receberá artistas de diversas localidades do Brasil que estão indicados em 31 categorias. Anitta, Chico César, Duda Beat, Baco Exu do Blues, Glória Groove e Iza são alguns dos artistas indicados ao Prêmio.



