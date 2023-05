5 docinhos de festa vegetarianos para fazer em casa

Os docinhos de festa possuem sabor de infância e são um dos atrativos que chamam atenção durante as celebrações. Gostosos e simples de fazer, eles servem como elemento decorativo e lembrancinhas. E o melhor de tudo: podem ser preparados sem ingredientes de origem animal. A seguir, confira 5 receitas de doces para você fazer em casa e agradar o paladar de todos os convidados!

Bala de coco

Ingredientes

200 ml de leite de coco

200 ml de água

1 kg de açúcar

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite de coco, a água e o açúcar e misture até dissolver completamente o açúcar. Leve ao fogo médio por 50 minutos, sem mexer. Desligue o fogo assim que o doce obter uma consistência de puxa-puxa. Disponha o doce sobre uma superfície lisa e untada com óleo de coco. Espere esfriar e estique a massa até que fique esbranquiçada. Após, corte no formato de retângulos pequenos e deixe a massa secar. Disponha em um recipiente e sirva em seguida.

Dica: sirva com coco ralado.

Brigadeiro de damasco

Ingredientes

1 1/2 colheres de chá de canela-da-china em pó

1 colher de sopa de suco de limão

5 colheres de sopa de coco ralado

100 g de amêndoas

100 g de damasco picado

1 pitada de sal

Melado de cana a gosto

Coco ralado para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as amêndoas e triture bem. Adicione o coco ralado e o damasco e triture novamente. Junte o sal, o suco de limão e a canela-da-china e bata mais uma vez até incorporar com os demais ingredientes. Transfira a mistura para um recipiente, coloque o melado e misture bem. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de brigadeiro e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com todo o doce e passe no coco ralado. Leve à geladeira por 30 minutos. Sirva em seguida.

Alfajor com tâmaras

Ingredientes

Massa

6 tâmaras

2 colheres de sopa de coco ralado

1/4 de xícara de chá de farinha de amêndoas

Água

Recheio

4 tâmaras

2 colheres de sopa de melado de cana

Cobertura

60 g de chocolate 70% cacau

70% cacau Amêndoas laminadas para decorar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque as tâmaras, cubra com água e deixe de molho por 30 minutos. Após, transfira as tâmaras para um liquidificador e bata até triturar bem. Reserve uma parte da mistura para o recheio e disponha o restante sobre um recipiente. Adicione a farinha de amêndoas e o coco ralado e misture até obter uma consistência homogênea. Depois, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de um círculo. Repita o processo com toda a massa e leve ao congelador por 7 minutos.

Recheio

Junte a mistura de tâmaras reservada com o melado de cana e misture até obter uma pasta. Retire as bolachas do congelador, recheie metade delas e disponha as outras metades sem recheio sobre elas. Reserve. Em uma panela, coloque o chocolate e leve ao fogo médio para derreter. Depois, passe as bolachas sobre o chocolate, decore com as amêndoas laminadas e disponha sobre um recipiente. Leve ao congelador por 15 minutos e sirva em seguida.