Cynthia Luz se apresenta em Fortaleza na Festa Caixa Preta

A rapper é considerada uma das maiores vozes brasileiras do gênero. A festa conta também com apresentações de artistas cearenses

A Festa Caixa Preta vai agora para sua quarta edição e conta com a presença da rapper Cynthia Luz. Uma das artistas femininas mais ouvidas em todo o País, a cantora vem divulgando em suas redes sociais a festa que acontece na neste sábado, 13.

Com um grupo diverso de artistas, outras atrações que devem se apresentar são Juan, Orion 085, Silva 085, Lunática, Becka Nizers, Wallzin, Vasc e Gabriel Lima. Os ingressos estão no segundo lote, com valores a partir de R$ 70.

A rapper mineira que encabeça a lista de atrações já soma 10 anos de carreira. No repertório, músicas de seu último álbum, lançado em 2020. Intitulado “Não é só isso”, Cynthia gravou um DVD ao vivo com as músicas, que foi exibido em emissoras como MTV e Multishow.



A artista inaugurou em 2020 a sua própria gravadora, junto a seu marido, chamada ALASKA, que já conta com algumas produções. Cynthia fez colaborações com nomes conhecidos, como Projota e Gabriel o Pensador.

Festa Caixa Preta

Quando: sábado, 13, às 21 horas

Onde: Jamrock (Rua dos Tabajaras, 402 - Praia de Iracema)

Ingressos do primeiro lote estão esgotados. No segundo lote, a partir de R$ 70. Podem ser adquiridos no site www.outgo.com.br/caixa-preta

Instagram: @nocaixapreta



