6 tipos de vinhos indicados para o outono

O outono é uma estação que marca a transição do clima quente para o clima frio do inverno. Características como a queda das folhas das árvores, a diminuição da chuva e o aumento dos ventos são comuns nessa época. No Brasil, ele começou no dia 20 de março e vai até o dia 21 de junho. E se as características climáticas mudam por conta da mudança de verão para outono, hábitos também sofrem alterações, ou seja, algumas práticas comuns feitas para amenizar a sensação de calor são deixadas de lado, já que o mormaço tão característico desse período acaba diminuindo.

O outono pede um bom vinho

Roupas, destinos para curtir as férias e passeios em família e, até mesmo, a gastronomia sofre mudanças conforme os climas variam. Os pratos mais leves e as bebidas extremamente geladas dão lugar para refeições um pouco mais elaboradas e servidas em temperatura ambiente. Uma das opções para quem quer aproveitar as características do outono para apreciar uma bebida que combina perfeitamente com esse período é o vinho.

Pela variedade de vinhos, é possível encontrar sempre um que combina com as diferentes estações do ano. “Outono é conhecido como o meio-termo entre o verão e o inverno, ou seja, não é nem tão quente, mas também não é tão frio, então é uma ótima oportunidade para saborear diferentes tipos de vinho”, explica Ricardo Henriques, enólogo da Rio Sol, vinícola que produz vinhos e espumantes, localizada no Vale do São Francisco.

1. Vinho tinto

Os vinhos tintos de corpo médio acabam sendo uma opção ideal para o outono. Com acidez moderada e aroma de frutas vermelhas, é versátil e combina tanto com pratos indicados para serem consumidos com tintos leves quanto com tintos encorpados. “Ele pode ser considerado até um vinho coringa, pois ele combina com ocasiões mais formais e também com ocasiões mais descontraídas. Se for um vinho ainda com pouca ou nenhuma passagem por madeira, melhor ainda, pois deixa a bebida ainda mais com a cara do outono”, afirma Ricardo Henriques.

2. Vinho Cabernet Sauvignon

Se a ideia for apreciar um vinho acompanhado de uma refeição, é preciso ficar atento em relação ao prato que será servido. No outono, a massa acaba sendo um prato visto com frequência, seja no almoço de domingo com a família ou em um jantar romântico.

Para quem não abre mão do famoso nhoque, pode aproveitar para apreciá-lo com um vinho Cabernet Sauvignon. Robusto, com bons taninos e boa presença de acidez, ele apresenta aromas de frutas vermelhas e negras. “É importante também ficar atento em relação ao teor alcoólico do vinho, pois um Cabernet Sauvignon costuma ter um alto teor alcoólico, e isso pode aumentar a sensação de calor, então, se for um dia mais quente do outono, talvez o ideal seja procurar algo mais leve”, pontua o enólogo da Rio Sol.