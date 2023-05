Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 11/05/23

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 11 de maio de 2023 (11/05/23), às 15h20min (horário de Brasília), na TV Globo. "Minha Amiga Palma” é um longa-metragem dirigido por Aleksandr Domogarov.



O filme é inspirado na incrível história verídica de um cão pastor chamado Palm que foi inadvertidamente deixado no aeroporto por seu dono. Ela faz amizade com Nicholas, de nove anos, cuja mãe morre, deixando-o com um pai que ele mal conhece - um piloto que encontra o cachorro no aeroporto. É uma história de aventuras incríveis, amizade verdadeira e amor incondicional.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Rebelde da Netflix: 3º temporada de reboot é cancelada, diz ator

Prêmio Kindle de Literatura abre inscrições com prêmio de R$50 mil

The Cure virá ao Brasil em 2023; vocalista confirma show no país

Paul McCartney fará shows no Brasil em novembro, afirma jornalista

Ed Sheeran vence batalha e é inocentado por plágio a Marvin Gaye

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

Minha Amiga Palma

Quando: hoje, quinta, 11 de maio de 2023 (11/05/23), às 15h20min

Onde: canal aberto da TV Globo

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui