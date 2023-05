Lançamento da 'Quarta do Camarão' teve show musical no Pirata Bar

Evento da Abrasel no Ceará teve lançamento da Quarta do Camarão e da 7ª edição do Festival Brasil Sabor; momento ocorreu no Pirata Bar e contou com show de Marcos Lessa

Na última quarta-feira, 10, a Abrasel no Ceará realizou o evento de lançamento da “Quarta do Camarão”, nova data no calendário gastronômico de Fortaleza, no Pirata Bar. Na ocasião, foram comemorados os 30 anos da associação cearense com uma apresentação musical do cantor Marcos Lessa.

Com a proposta de ampliar o consumo de camarão e fortalecer a produção local, a criação da nova data vem com o objetivo de seguir os passos e sucesso da Quinta do Caranguejo. Ação da Abrasel, a Quarta do Camarão tem apoio da Associação dos Produtores de Camarão do Ceará (APCC), da Secretaria do Turismo de Fortaleza (Setfor) e do Sebrae no Ceará.

“É um objetivo nosso poder realizar novas formas de proporcionar uma experiência diferente aos clientes, não só os que já são do Ceará como também os turistas. Assim como já temos a Quinta do Caranguejo e a Rota da Cachaça, nada mais justo do que referenciar um dos principais insumos do nosso estado, o camarão”, detalha Taiene Righetto, presidente da Abrasel no Estado.

No evento realizado no Pirata Bar, localizado na Praia de Iracema, também foi divulgada a data de início da 7ª edição do Festival Brasil Sabor. Previsto para iniciar no dia 18 de maio, o festival irá ocorrer em 18 estados e contará com a participação de mais de 780 estabelecimentos.

No Ceará, cerca de 60 restaurantes de Fortaleza, Caucaia, Eusébio, Sobral, Ubajara e Tianguá vão participar do Festival Brasil Sabor, que seguirá até o dia 4 de junho. E, para aproveitar a estreia da Quarta do Camarão, as casas cearenses participantes vão servir pratos com base de camarão.

7º Festival Brasil Sabor

Quando : de 18 de maio até 4 de junho



: de 18 de maio até 4 de junho Onde : restaurantes de Fortaleza, Caucaia, Eusébio, Sobral, Ubajara e Tianguá



: restaurantes de Fortaleza, Caucaia, Eusébio, Sobral, Ubajara e Tianguá Mais informações: no site do Brasil Sabor e no Instagram @abraselce

