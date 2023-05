Entenda por que o acolhimento é um ato de amor

Fui chamado para palestrar em uma empresa da área da saúde. Aceitei de pronto porque, no encontro com executivos e médicos, além das apresentações de estratégia, seria falado sobre o valor de uma palavra que passaria a ser a pedra angular de tudo o que se fizesse na empresa: acolhimento!

Gostei. Tenho afeição por esse substantivo derivado do latim acolligere, que os romanos usavam para estabelecer a maneira como tratariam quem fosse por eles recebido: com respeito, cuidado, segurança e gentileza. Eles tinham lá seus critérios de seleção, e mais bem-acolhidos eram aqueles com os quais havia alguma expectativa, como uma aliança político-militar.

Amar é acolher

E foi no início da Roma cristianizada, entre os séculos 4 e 5, que viveu aquele que viria a ser um dos grandes da Igreja: Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho. É a ele que se atribui a criação da doutrina católica. Para Agostinho (que foi acolhido pela fé cristã depois de anos dedicado ao maniqueísmo e ao hedonismo), o acolhimento é sempre um ato de amor. Acolhemos a quem amamos, no sentido maior da palavra, o amor ágape, universal. E quando acolhemos quem não amamos, acolhemos por amor a Deus.

Esta, que é uma belíssima filosofia cristã exposta às nossas mentes e corações por Agostinho, pode ser aplicada na vida prática de todos nós cotidianamente. A maior manifestação de amor é o acolhimento, que significa compreender o outro e dar-lhe proteção e afeto, recebendo-o em nossa intimidade, seja ela nossa casa, nosso trabalho ou, simplesmente, nosso olhar atento.