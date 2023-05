Paulo Gustavo é homenageado por familiares em turnê de Beyoncé

Beyoncé retorna aos palcos nesta quarta-feira, 10, com o primeiro show da turnê "Renaissance", ocorrendo em Estocolmo, na Suécia. Uma das mais relevantes artistas da atualidade, Beyoncé carrega milhares de fãs em diversos locais do mundo.

Fã assumido da cantora estadunidense, Paulo Gustavo foi homenageado pela família durante a apresentação da artista. Ju Amaral, irmã de Paulo Gustavo, e Thales Bretas, marido do humorista, marcaram presença no show da cantora em Estocolmo.

Além dos parentes, o também humorista Marcus Majella foi para o evento junto com sua mãe. “[Estar no show] Também é uma forma de homenagear, claro, meu amigo Paulo Gustavo, que era um fã enorme da Beyoncé. Estou aqui com a Ju e o Thales, então vai ser muito especial!”, disse Majella, em entrevista à Quem.

Paulo Gustavo morreu no dia 4 de maio de 2021, em decorrência da covid-19. Ator, apresentador e roteirista, o humorista era um dos principais expoentes da comédia nacional da atualidade. Na época da sua morte, Beyoncé homenageou o brasileiro em seu site: “Paulo Gustavo, descanse em paz.”.



