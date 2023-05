Gratuito: confira programação da Semana Nacional dos Museus

A Rede Pública de Espaços e Equipamentos Culturais do Estado do Ceará (Rece) participa da Semana Nacional dos Museus com programação diversa a partir do dia 15

O Dia Internacional do Museu é comemorado na próxima quinta-feira, 18. Em celebração à data, gestores desses equipamentos por todo o mundo preparam programações para educar e aproximar a população dos espaços culturais. No Brasil, o tema da 21ª Semana de Museus se espelha no tema internacional, “Museus, sustentabilidade e bem-estar”.

Com programação extensa que começa na tarde da segunda-feira do dia 15 e vai até a tarde do domingo, 21, públicos de todas as idades podem encontrar atividades para participar. Veja a programação completa divulgada pela Secretaria de Cultura do Ceará.

21ª Semana Nacional de Museus

Segunda-feira (15/5)

14 horas : Abertura do evento com o tema "O processo de formalização dos museus". Onde: Museu da Imagem e do Som (av. Barão de Studart, 410 - Meireles);

: Abertura do evento com o tema "O processo de formalização dos museus". Onde: Museu da Imagem e do Som (av. Barão de Studart, 410 - Meireles); 17 horas: Abertura do evento e sarau Literomusical. Onde: Centro Cultural Rachel de Queiroz e Praça da Cultura Gladson Martins (Rua do Chalé - Centro, Quixadá/CE).

Terça-feira (16/5)

9 horas : Vivência na Comunidade Indígena Pitaguary. Onde: Museu do Ceará (rua São Paulo, 51 - Centro);

: Vivência na Comunidade Indígena Pitaguary. Onde: Museu do Ceará (rua São Paulo, 51 - Centro); 14 horas : Roda de Conversa sobre Práticas de musealização dos Museus de Território do Ceará. Onde: Museu do Ceará (rua São Paulo, 51 - Centro);

: Roda de Conversa sobre Práticas de musealização dos Museus de Território do Ceará. Onde: Museu do Ceará (rua São Paulo, 51 - Centro); 15 horas: Oficina com Ivoneide Góis (artista do Poço). Onde: Museu de Arte Contemporânea (rua José Avelino, 10 - Centro, Fortaleza);

Quarta-feira (17/5)

9 horas : Visita mediada aos equipamentos culturais (expositivos) de Quixadá. Locais: Casa de Saberes Cego Aderaldo, Memorial Rachel de Queiroz, Fundação Cultural de Quixadá, Academia Quixadaense de Letras e Museu Histórico Jacinto de Sousa;

: Visita mediada aos equipamentos culturais (expositivos) de Quixadá. Locais: Casa de Saberes Cego Aderaldo, Memorial Rachel de Queiroz, Fundação Cultural de Quixadá, Academia Quixadaense de Letras e Museu Histórico Jacinto de Sousa; 14 horas : palestra "Povos originários e os jesuítas no município de Aquiraz: uma relação de trezentos anos". Onde: Engenhoca Parque (rua Raimundo Coelho, 200 - Centro, Aquiraz)

: palestra "Povos originários e os jesuítas no município de Aquiraz: uma relação de trezentos anos". Onde: Engenhoca Parque (rua Raimundo Coelho, 200 - Centro, Aquiraz) 14 horas : Oficina: Boas práticas de mediação em espaços expositivos. Local: Casa de Saberes Cego Aderaldo (rua Pascoal Crispino, 167 - Centro, Quixadá);

: Oficina: Boas práticas de mediação em espaços expositivos. Local: Casa de Saberes Cego Aderaldo (rua Pascoal Crispino, 167 - Centro, Quixadá); 16 horas: Mesa redonda "Museus como território: perspectivas para o Bem Viver". Onde: Museu da Imagem e do Som (av. Barão de Studart, 410 - Meireles);

Quinta-feira (18/5)

14 horas: Oficina "Atravecar a criação - Práticas e procedimentos travestigeneres de criação". Onde: Museu da Imagem e do Som (av. Barão de Studart, 410 - Meireles);

Oficina "Atravecar a criação - Práticas e procedimentos travestigeneres de criação". Onde: Museu da Imagem e do Som (av. Barão de Studart, 410 - Meireles); 16 horas : Percurso Mediado: O patrimônio histórico de Quixadá - percurso urbano por edificações históricas no centro da cidade. Onde: Concentração no Museu Histórico Jacinto de Sousa;

: Percurso Mediado: O patrimônio histórico de Quixadá - percurso urbano por edificações históricas no centro da cidade. Onde: Concentração no Museu Histórico Jacinto de Sousa; 16 horas : Ação Educativa | Percursos Entrelaçados - Nascedouros. Onde: Pinacoteca (rua 24 de Maio, 34 - Centro);

: Ação Educativa | Percursos Entrelaçados - Nascedouros. Onde: Pinacoteca (rua 24 de Maio, 34 - Centro); 18h30min: Danças Circulares Sagradas. Onde: Praça da Cultura Gladson Martins Jucá (Rua do Chalé - Centro, Quixadá)

Sexta-feira (19/5)

9 e 14 horas : Xilogravura e Sustentabilidade: da umburana de cambão às práticas sustentáveis de impressão. Onde: Museu da Cultura Cearense (rua Almirante Jaceguai, 81 - Praia de Iracema);



: Xilogravura e Sustentabilidade: da umburana de cambão às práticas sustentáveis de impressão. Onde: Museu da Cultura Cearense (rua Almirante Jaceguai, 81 - Praia de Iracema); 14 horas : Oficina "Atravecar a criação - Práticas e procedimentos travestigeneres de criação". Onde: Museu da Imagem e do Som (av. Barão de Studart, 410 - Meireles);

: Oficina "Atravecar a criação - Práticas e procedimentos travestigeneres de criação". Onde: Museu da Imagem e do Som (av. Barão de Studart, 410 - Meireles); 16 horas : Oficina "Mandala de plantas: ervas de temperos". Onde: Casa de Saberes Cego Aderaldo (rua Pascoal Crispino, 167 - Centro, Quixadá);

: Oficina "Mandala de plantas: ervas de temperos". Onde: Casa de Saberes Cego Aderaldo (rua Pascoal Crispino, 167 - Centro, Quixadá); 17 horas : Ateliê de Corpo - Yoga para iniciantes. Onde: Pinacoteca (rua 24 de Maio, 34 - Centro);

: Ateliê de Corpo - Yoga para iniciantes. Onde: Pinacoteca (rua 24 de Maio, 34 - Centro); 18 horas: Palestra com tambor: Os (des)caminhos da abolição e Lançamento do livro “O liberto e a revoada do Dragão”. Onde: Museu da Imagem e do Som (av. Barão de Studart, 410 - Meireles);

Sábado (20/5)

9 horas: Percursos Afetivos: Patrimônios Culturais da Comunidade do Inferninho. Onde: Beco Céu - Comunidade do Inferninho

Percursos Afetivos: Patrimônios Culturais da Comunidade do Inferninho. Onde: Beco Céu - Comunidade do Inferninho 10 horas : Mesa redonda "Um panorama do patrimônio ferroviário no Brasil e no Ceará". Onde: Auditório da Pinacoteca (rua 24 de Maio, 34 - Centro);

: Mesa redonda "Um panorama do patrimônio ferroviário no Brasil e no Ceará". Onde: Auditório da Pinacoteca (rua 24 de Maio, 34 - Centro); 13 horas : Visita mediada - Brincar de fazer chover. Onde: Museu da Imagem e do Som (av. Barão de Studart, 410 - Meireles);

: Visita mediada - Brincar de fazer chover. Onde: Museu da Imagem e do Som (av. Barão de Studart, 410 - Meireles); 14 horas : Oficina 'Atravecar a criação - Práticas e procedimentos travestigeneres de criação'. Onde: Museu da Imagem e do Som (av. Barão de Studart, 410 - Meireles);

: Oficina 'Atravecar a criação - Práticas e procedimentos travestigeneres de criação'. Onde: Museu da Imagem e do Som (av. Barão de Studart, 410 - Meireles); 14 horas : Xilogravura e Sustentabilidade: da umburana de cambão à práticas sustentáveis de impressão. Onde: Museu da Cultura Cearense (rua Almirante Jaceguai, 81 - Praia de Iracema);



: Xilogravura e Sustentabilidade: da umburana de cambão à práticas sustentáveis de impressão. Onde: Museu da Cultura Cearense (rua Almirante Jaceguai, 81 - Praia de Iracema); 14 horas : Roda de conversa sobre a criação do painel em mosaico de Descartes Gadelha. Onde: Auditório da Pinacoteca (rua 24 de Maio, 34 - Centro);

: Roda de conversa sobre a criação do painel em mosaico de Descartes Gadelha. Onde: Auditório da Pinacoteca (rua 24 de Maio, 34 - Centro); 15 horas : Memórias do litoral: um diálogo entre as mudanças e permanências da Praia de Iracema. Onde: Museu da Imagem e do Som (av. Barão de Studart, 410 - Meireles);

: Memórias do litoral: um diálogo entre as mudanças e permanências da Praia de Iracema. Onde: Museu da Imagem e do Som (av. Barão de Studart, 410 - Meireles); 16 horas : Mesa redonda - Traindo o Cistema: Práticas e iniciativas transcentradas no Museu da Imagem e do Som do Ceará. Onde: Museu da Imagem e do Som (av. Barão de Studart, 410 - Meireles);

: Mesa redonda - Traindo o Cistema: Práticas e iniciativas transcentradas no Museu da Imagem e do Som do Ceará. Onde: Museu da Imagem e do Som (av. Barão de Studart, 410 - Meireles); 16 horas : Percursos Entrelaçados - Saberes em Festa. Onde: Pinacoteca (rua 24 de Maio, 34 - Centro);

: Percursos Entrelaçados - Saberes em Festa. Onde: Pinacoteca (rua 24 de Maio, 34 - Centro); 17 horas : Museus Indígenas, sustentabilidade e território para a promoção do bem-estar. Onde: Museu da Cultura Cearense (rua Almirante Jaceguai, 81 - Praia de Iracema);

: Museus Indígenas, sustentabilidade e território para a promoção do bem-estar. Onde: Museu da Cultura Cearense (rua Almirante Jaceguai, 81 - Praia de Iracema); 17 horas : Ateliê de Corpo - Nos embalos da natureza: a dança dos quatro elementos. Onde: Pinacoteca (rua 24 de Maio, 34 - Centro);

: Ateliê de Corpo - Nos embalos da natureza: a dança dos quatro elementos. Onde: Pinacoteca (rua 24 de Maio, 34 - Centro); 18 horas: Mesa redonda – Narrativas afro diaspóricas: a responsabilidade dos museus. Onde: Museu da Imagem e do Som (av. Barão de Studart, 410 - Meireles).



Domingo (21/5)

10 horas : Mesa redonda - Ferrovias no Brasil: progresso, devastação ambiental e perspectivas de futuro. Onde: Museu Ferroviário João Felipe (rua Sen. Alencar, 596 - Centro);

: Mesa redonda - Ferrovias no Brasil: progresso, devastação ambiental e perspectivas de futuro. Onde: Museu Ferroviário João Felipe (rua Sen. Alencar, 596 - Centro); 10 horas : Ação Educativa: Ateliê para Bebês (bebês de 6 a 24 meses, acompanhados). Onde: Pinacoteca (rua 24 de Maio, 34 - Centro);



: Ação Educativa: Ateliê para Bebês (bebês de 6 a 24 meses, acompanhados). Onde: Pinacoteca (rua 24 de Maio, 34 - Centro); 11 horas : Ação Educativa: Bonitinho pra Chover (crianças de 4 a 6 anos). Onde: Pinacoteca (rua 24 de Maio, 34 - Centro);



: Ação Educativa: Bonitinho pra Chover (crianças de 4 a 6 anos). Onde: Pinacoteca (rua 24 de Maio, 34 - Centro); 14 horas : Roda de Conversa - Memórias das estações cearenses. Onde: Museu Ferroviário João Felipe (rua Sen. Alencar, 596 - Centro);

: Roda de Conversa - Memórias das estações cearenses. Onde: Museu Ferroviário João Felipe (rua Sen. Alencar, 596 - Centro); 15 horas : Varandinha do MAC e Feirinha do Poço. Onde: Museu de Arte Contemporânea (rua José Avelino, 10 - Centro);

: Varandinha do MAC e Feirinha do Poço. Onde: Museu de Arte Contemporânea (rua José Avelino, 10 - Centro); 16 horas: Ação Educativa: Uma história no museu (crianças de 6 a 8 anos). Onde: Pinacoteca (rua 24 de Maio, 34 - Centro).

