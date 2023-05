Veja como a iluminação ajuda a ampliar os ambientes da casa

A luz tem potencial para trazer aos espaços originalmente pequenos a sensação de um local mais amplo. “Iluminação próxima às paredes, filetes, fitas de LED e luminárias que se encontram entre a parede e o teto dão a impressão de amplitude. Uma iluminação mais cênica e linear proporciona um ambiente muito mais amplo e sem ofuscamento”, explica a líder de arquitetura da Yuca, Paula Blankenstein.

Já Bruna Duimoulin, arquiteta e urbanista, chama a atenção para o uso proporcional das cores claras para criar essa sensação: “usando uma quantidade significativa de luzes em tom natural direcionadas às paredes claras, mobília em tons claros e que não sobrecarreguem o espaço”, explica.

Enquanto isso, a designer de interiores Larissa Santo indica o uso de spots. “São ótimas opções, pois irão criar uma sensação de pé direito mais alto”, sugere. As profissionais também aconselham usar a iluminação de baixo para cima, pois, quando se ilumina o teto, cria-se uma amplitude maior, principalmente se o teto for claro.

Valorize a decoração de forma econômica

A iluminação pode mudar e valorizar a decoração de um ambiente sem que seja necessário gastar um valor exorbitante com acessórios. “Hoje, a iluminação de LED é bem mais acessível, temos diferentes tamanhos, cores e opções. Além disso, é possível fazer suas próprias luminárias. Há soluções muito inteligentes e criativas. No YouTube, por exemplo, há vários vídeos ensinando alternativas que dão essas opções”, conta a arquiteta e urbanista Paula. A profissional também indica usar lâmpada amarela para deixar o ambiente mais charmoso, “pois ela é mais agradável para o dia todo, além de dar conforto visual e refletir melhor as cores”, acrescenta.