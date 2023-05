Gratuito: Série Caminho de Volta é tema de debate no Porto Iracema

Em nova edição do projeto Anatomia do Filme, três episódios da série "Caminho de Volta" (2020) serão debatidos. O evento acontece no auditório do Porto Iracema das Artes na próxima terça-feira, 9

O projeto Anatomia do Filme, do Porto Iracema das Artes, exibe na próxima terça, 9, três episódios da série “Caminho de Volta”. Com participação dos diretores Arthur Leite e Petrus Cariry, apresenta e discute obras, procurando abrir o diálogo entre os realizadores de trabalhos audiovisuais e o público.

A série produzida pela Iluminura Filmes começou a ser idealizada na Escola Porto Iracema das Artes. "Caminho de Volta" apresenta Vera, advogada recém-aposentada, e seu neto Caio, calouro da faculdade de arquitetura. Ele encontra seu avô Stenio, sobre quem Vera mentia ter falecido. Enquanto Vera confronta verdades e sentimentos ambíguos, Caio tem a chance de conhecer seu avô. Envolvidos num triângulo familiar, Vera, Caio e Stenio desmascaram-se entre si, trazendo à tona segredos, mentiras, rancores e feridas nunca curadas.

Um dos objetivos do projeto é analisar a narrativa, roteiro e execução das produções significativas para as carreiras dos artistas. No caso de "Caminho de Volta", essa trajetória está ligada a Escola Porto Iracema das Artes. Foi naquele espaço que o trabalho começou a ser idealizado, por meio do “Laboratório Cena 15 - Cinema”, recebendo consultoria de cineastas ligados ao Laboratório.

"É bastante simbólico podermos assistir e discutir um projeto que nasceu na primeira edição do Laboratório e que, após quase uma década, consegue ganhar as telas e cumprir seu ciclo. Isso nos faz refletir sobre o tempo necessário para amadurecer e concretizar um projeto audiovisual e sobre a importância do Laboratório continuar apostando nesse impulso inicial de estruturação e fortalecimento dessas histórias", comentou Manoela Ziggiatti, coordenadora do Laboratório Cena 15.



Dentre obras debatidos em edições anteriores do Anatomia do Filme, estão produções de destaque tais como “O Céu de Suely”, “Fortaleza Hotel”, “A Filha do Palhaço” e “Cabeça de Nêgo”.

Projeto “Anatomia do Filme”

Quando: terça-feira, 9, as 17h30min

terça-feira, 9, as 17h30min Onde: Auditório da Escola Porto Iracema das Artes (R. Dragão do Mar, 160 - Praia de Iracema)

Auditório da Escola Porto Iracema das Artes (R. Dragão do Mar, 160 - Praia de Iracema) Gratuito



