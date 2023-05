Confira receita de lasanha para o Dia das Mães

O Dia das Mães é uma data muito especial e aguardada pela maioria das pessoas, pois tem o objetivo de homenagear essas importantes mulheres e reconhecer o papel fundamental que elas desempenham na vida de seus filhos e na sociedade. Aqui no Brasil, por exemplo, é comum reunir toda a família para celebrar a data.

Para incentivar as famílias a comemorarem essa data e fazerem um domingo diferente, recheado de afeto e comida boa, a chef Gi Nose do Da Santa, local que promove o encontro entre mercado, hortifruti, gastronomia e adega, na Vila Mariana (SP), preparou uma receita de lasanha de fundo de alcachofra com pesto ao creme. Confira!

Lasanha de fundo de alcachofra com pesto ao creme

Ingredientes

2 l de leite

400 ml de creme de leite

400 g de muçarela

800 g de fundo de alcachofra

5 colheres de sopa de pesto de manjericão

1,5 kg de massa fresca de lasanha

Azeite, alho picado, sal, noz-moscada e pimenta-do-reino moída a gosto

120 g de manteiga

120 g de farinha de trigo

150 g de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Recheio

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e frite o alho até que fique dourado e crocante. Reserve. Fatie a alcachofra bem fina e, em um recipiente, tempere com o sal e com o alho frito. Misture bem.

Molho branco

Em uma panela, ferva o leite em fogo médio. Em outra panela, derreta a manteiga em fogo médio, acrescente a farinha de trigo e mexa bem até obter uma pasta homogênea. Aos poucos, acrescente o leite e misture constantemente, para não empelotar. Deixe cozinhar por alguns minutos e tempere com sal e noz-moscada. Adicione o creme de leite e misture. Desligue o fogo e aguarde esfriar. Depois de frio, misture mais 100 ml de leite. Na hora de montar a lasanha, misture com o molho pesto.

Montagem

Coloque uma concha e meia de molho no fundo de uma assadeira. Cubra com a massa de lasanha, mais uma concha e meia de molho, 200 gramas de fundo de alcachofra e a muçarela. Na segunda camada, comece pela massa e siga os passos até a muçarela. Repetia esse processo mais uma vez. Na quarta camada, para finalizar, substitua a muçarela pelo parmesão ralado. Leve ao forno a 180ºC por aproximadamente 30 minutos ou até dourar.

Por Victoria Bernardes