Gratuito: Filme "Um Pedaço do Mundo" terá exibição com debate

Sessão especial do documentário "Um Pedaço do Mundo" acontece no Cineteatro São Luiz, nesta sexta-feira, 5, com participação de integrantes do coletivo Mães da Resistência

Quatro mulheres, mães de pessoas LGBTQIAP+ , são protagonistas do documentário cearense "Um Pedaço do Mundo". No longa-metragem, elas dividem as rotinas, ideias e lições da maternidade.

O público poderá acompanhar o desenrolar destas realidades individuais e familiares em evento especial no Cineteatro São Luiz nesta sexta-feira, 5, com sessão única às 19 horas. A cerimônia é gratuita, com entrada mediante apresentação de documento com foto, e também terá debate com integrantes da organização Mães da Resistência.

Desenvolvida pela produtora Orla Filmes, produzida por Luciana Vieira e com direção de Tarcísio Rocha Filho, Victor Costa Lopes e Wislan Esmeraldo, a produção busca instigar debate sobre diversidade sexual e de gênero a partir dos olhares maternos.

"O projeto surgiu da nossa vivência como homens gays e de como parte relevante dessa experiência passa pela relação com as famílias", explica Victor.

Para representar a voz destas figuras, a equipe encontrou a associação Mães da Resistência, formada por mães e familiares de pessoas LGBTQIAP+. O projeto propõe acolhimento e articulação social, a fim de promover mais inclusão.

Entre as histórias selecionadas dentro do coletivo para a iniciativa estão os relatos de Maria Marcionete, mais conhecida como Márcia Berreta.

Mãe de Diana Maria, ela compartilha a felicidade de fazer parte de "Um Pedaço do Mundo". "Fiquei muito emocionada com o documentário, cada uma que falava eu me emocionava. Eu nunca imaginei que fosse fazer um documentário tão massa, tão bom, falando da construção da vida da minha filha", conta.



Já Yandra Lôbo, mãe de Raul e Bernardo, reitera a importância da execução de produções audiovisuais que falem sobre diversidade. "As histórias que a gente vê, relacionadas às pessoas LGBTQIAP+ , costumam ser de tragédia, sofrimento. Acho um filme importante porque celebra a vida, a alegria. É expandir as possibilidades", comenta.

Assista ao trailer de "Um Pedaço do Mundo":

O documentário, realizado em 2021 com apoio da Lei Aldir Blanc, estreou em 2022 no XVII Panorama Internacional Coisa de Cinema, foi exibido no 30º Festival Mix Brasil e foi premiado em três categorias no 16º For Rainbow (2022), sendo elas: Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Roteiro.

Depois desta sessão única no equipamento cultural, a obra deve alcançar as telinhas nacionais com estreia em canais de TV fechada nas próximas semanas.

Exibição e debate "Um Pedaço do Mundo"

Quando : sexta-feira, 5, a partir de 19 horas

: sexta-feira, 5, a partir de 19 horas Onde : Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro)

: Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro) Gratuito

