Gratuito: Festival Mulheridades encerra hoje, 4, no Bom Jardim

Com ações de assistência a saúde e de cultura, a 3ª edição do Festival Mulheridades encerra nesta quinta-feira, 4; programação acontece no Centro Cultural Canindezinho, no Grande Bom Jardim

A 3ª edição do Festival Mulheridades, realizado pela Prefeitura de Fortaleza, vem acontecendo desde a terça-feira, 2, e se encerra nesta quinta-feira, 4. O evento tem como objetivo promover o debate sobre igualdade de gênero e saúde das mulheres, a partir de rodas de conversa, palestras, campanhas de conscientização.

A programação gratuita conta com ações que buscam a valorização de profissionais, pesquisadoras, pensadoras, artistas e empreendedoras.

As atividades do último dia se iniciam às 9h30min, no Centro Cultural Canindezinho, no Grande Bom Jardim, e contará com acolhimento e atividades para crianças. Ao longo do dia, haverá seminários, campanhas de vacinação, testagem de infecções sexualmente transmissíveis, exibição de filmes e mais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A partir das 16 horas irá acontecer uma feira criativa, com a presença de empreendedoras da região, em parceria com o Cras Canindezinho. O vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista, explica que a região foi escolhida por meio de pesquisas para identificar pontos na cidade que carecem de um “olhar mais cuidadoso e próximo”.

LEIA TAMBÉM Salão Sobral de Artes Visuais abre neste sábado, 6

Em referência ao quinto Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, uma política de metas da Organização das Nações Unidas, a 3ª edição do evento teve a criação de três eixos: Assistência às mulheridades e suas famílias, Saúde das mulheridades e Arte, cultura e lazer.

Por meio dessa divisão, a Prefeitura busca educar os participantes sobre os serviços aos quais podem ter acesso, além de ofertar entretenimento pelas atividades do festival.

O secretário dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza, Francisco Ibiapina, comentou sobre esse processo: “Quando temos a oportunidade, através de um Festival como o Mulheridades, de fazer a aproximação de equipamentos e serviços que são prestados pelo poder público à população, a gente qualifica a forma como esse relacionamento em sociedade acontece e fortalece as ações que buscam preservar a dignidade individual”.

CONFIRA Explorando sentimentos cotidianos, psicanalista lança obra de contos

O Mulheridades é uma ação do conjunto de políticas afirmativas de Fortaleza, voltadas para a promoção de pautas de grupos sociais. No encerramento, o Instituto Katiana Pena, criado dentro do Grande Bom Jardim, que atende crianças da comunidade promovendo cultura através da dança, apresenta o Espetáculo “A favela e mulher, negra e travesti”.



3º Festival Mulheridades

Onde : Centro Cultural Canindezinho (Av. Gen. Osório de Paiva, 6061 - Canindezinho)

: Centro Cultural Canindezinho (Av. Gen. Osório de Paiva, 6061 - Canindezinho) Quando : até quinta-feira, 4, das 9h30min às 19 horas



: até quinta-feira, 4, das 9h30min às 19 horas Mais informações : no Instagram @fortalezacidadedodesign

: no Instagram @fortalezacidadedodesign Gratuito

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags