Explorando sentimentos cotidianos, psicanalista lança obra de contos

O psicanalista Leonardo Araújo lança nesta nesta quinta-feira, 4, o livro de contos Frio Magma, na Biblioteca Estadual do Ceará (BECE). O evento de lançamento traz uma conversa com o escritor e também o debate com a convidada Glória Diógenes, doutora em Sociologia e especializada nos estudos de antropologia urbana.

A obra é um conjunto de 14 contos que se passam na cidade de Fortaleza. O objetivo é refletir sobre os sentimentos cotidianos que atravessam os indivíduos. Para o autor, colocar a Capital cearense como centro das narrativas foi uma forma de valorizar e "aprofundar as dimensões poéticas da cidade".

"Assim [contando outras histórias] a gente vai conseguir imaginar uma outra Fortaleza também. Não só essa das praias, do humor e das belezas naturais, mas a Fortaleza que é permeada por uma série de outras questões, possibilidades e intensidades que muitas vezes não aparecem nas produções literárias e cinematográficas. Eu acho que esse livro tenta apostar nessa dimensão como algo necessário e que precisa se ampliar", elabora.

O debate

O escritor destaca que o debate com Glória Diógenes é significativo porque a socióloga “estuda Fortaleza e estuda a relação entre arte e cidade há muitos anos”. Contribuindo para a formação de um “conhecimento que não é só intelectual”, mas também “afetivo sobre Fortaleza".

Leonardo é psicanalista há mais de sete anos e isso foi um dos fatores que o incentivou a retratar o dia a dia de pessoas comuns e extrair disso algo singular. "São pessoas que cruzam por nossos caminhos no cotidiano. Pessoas comuns, que estão envolvidas em situações cotidianas ordinárias, mas sempre tem algum dispositivo ali nas histórias que abre um espaço, uma dobra, para o extraordinário” afirma o escritor.

Por meio de desafios e situações enfrentadas pelos personagens é que o autor costura as emoções que permeiam a individualidade. Sentimentos como solidão, afetos, amor, angústias e esperanças constroem as camadas de tensão e densidade das narrativas.

O título da obra

A inspiração para o nome da obra vem do desejo de querer falar sobre a vida, suas perspectivas e transformações. "Frio magma vem muito da ideia de falar sobre encontros não só entre pessoas, mas encontro com outras dimensões mesmo. Por isso que 'Frio Magma'. Esse magma, lava, quando ela esfria dá vida a um solo que é muito fértil. Geralmente solos vulcânicos têm muitos minerais e são muito propícios agricultura", conclui o autor.



Lançamento do livro Frio Magma

Quando: quinta-feira, 04, às 18h

Onde: Biblioteca Estadual do Ceará (avenida Presidente Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)

Gratuito

