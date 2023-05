Swiatek atropela Kudermetova e vai enfrentar Sabalenka na final do WTA 1000 de Madri

A número um do mundo Iga Swiatek derrotou a russa Veronika Kudermetova com facilidade por 2 sets a 0, parciais de 6-1 e 6-1 e se classificou nesta quinta-feira para a final do WTA 1000 de Madri, onde enfrentará a bielorrussa Aryna Sabalenka.

As duas melhores tenistas do mundo voltam a se encontrar na capital espanhola, depois da vitória da polonesa sobre Sabalenka, em abril, na final do torneio de Stuttgart.

Swiatek não tomou conhecimento de Kudermetova, que só conseguiu vencer dois games, em 1 hora e 19 minutos de jogo.

Pela manhã a bielorrussa Aryna Sabalenka se tornou a primeira finalista ao vencer a grega Maria Sakkari por 6-4 e 6-1.

Sabalenka, a número dois do mundo, derrotou a adversária em uma hora e 26 minutos.

A bielorrussa tentará alcançar o seu segundo título no saibro da Caja Mágica de Madri, depois daquele que conquistou em 2021.

Sabalenka teve um início forte nesta quinta-feira contra o número 9 do mundo, ganhando por 3 a 0, mas Sakkari devolveu a quebra no sexto game.

Quando o placar estava 5-4, Sabalenka voltou a quebrar o saque de sua oponente e venceu o set.

No segundo set, Sakkari perdeu a concentração e definhou, perdendo seu saque para dar a Sabalenka uma vantagem de 3-1.

A grega tampouco aproveitou dois break points com 5-1 no placar para tentar prorrogar o jogo, que a bielorrussa acabou vencendo.

-- Resultados do WTA 1000 de Madri:

- Simples feminino (semifinais):

Aryna Sabalenka (BLR/N.2) x Maria Sakkari (GRE/N.9) 6-4, 6-1

Iga Swiatek (POL/N.1) x Veronika Kudermetova (RUS/N.12) 6-1, 6-1

