Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 03/05/23

Um filme de superação vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 3 de maio de 2023 (03/05/23), às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Uma Chance Para Lutar” é um longa-metragem dirigido por Aaron Leong.



Nick Newell, um lutador de MMA de um braço só, tem a rara chance de lutar pelo campeonato dos pesos-pena. Ele se esforça para vencer, por si mesmo e por todas as outras pessoas com deficiências físicas no mundo.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

Uma Chance Para Lutar

Quando: hoje, quarta, 3 de maio de 2023 (03/05/23), às 15h30min

Onde: canal aberto da TV Globo

