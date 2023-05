De "Macarena" à "Naatu Naatu": as dancinhas que viralizaram

Muito antes da era TikTok, coreografias de hits já ganhavam o mundo, provando que o idioma não é uma barreira. Confira algumas das danças mais famosas de músicas não gravadas em inglês.O hit Naatu Naatu, cantado no idioma telugu, falado no sul da Índia, causou sensação mundial recentemente por levar o Oscar 2023 de Canção Original, integrando a trilha sonora do filme RRR. E isso após ter vencido o Globo de Ouro, superando composições de estrelas consagradas como Lady Gaga, Taylor Swift e Rihanna. A música de quatro minutos e ritmo acelerado viralizou na Índia quando o sucesso de bilheteria estreou – em parte pela coreografia sofisticada do filme, que iniciou uma trend – conteúdo de alta popularidade – nas redes sociais que se espalhou por todo mundo. TikTokers da França ao Japão recriaram os movimentos radicais da música – e até o embaixador da Coreia do Sul na Índia e sua equipe se renderam à dancinha. A popularidade internacional desse hit é mais uma prova de que o idioma não é barreira e que a música funciona além das fronteiras. Mas Naatu Naatu não foi a primeira: alguns sucessos internacionais cantados em idiomas que não o inglês fizeram o mundo todo balançar com suas coreografias – mesmo sem que as pessoas realmente entendessem suas letras. Reunimos alguns desses sucessos. "Naatu Naatu" (2022) Em telugu – língua falada principalmente nos estados de Andhra Pradesh e Telangana, no centro-sul da Índia – Naatu Naatu significa simplesmente "dança, dança". O filme RRR, abreviação das palavras em inglês "Rise, Roar, Revolt", foi escrito e dirigido por SS Rajamouli e conta a história de dois revolucionários que lutam contra o domínio britânico na Índia. O ritmo acelerado de Naatu Naatu é tocado durante uma festa em um jardim, onde os dois protagonistas, Alluri Sitarama Raju e Komaram Bheem (interpretados por Ram Charan e NT Rama Rao Jr., respectivamente) dançam animados, ignorando os oficiais britânicos que os esnobavam. Vale a pena destacar que a cena foi filmada em agosto de 2021, tendo como pano de fundo o Palácio de Mariyinsky, residência oficial do presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. "Felizmente, eles nos deram permissão para filmar porque o presidente da Ucrânia era um ator de TV", afirmou o diretor Rajamouli em uma entrevista à mídia indiana, referindo-se ao passado de comediante do atual mandatário ucraniano. O filme também conta com algumas outras cenas gravadas em diferentes locais de Kiev antes do começo da guerra de agressão russa. "Jerusalema" (2020) Cantada inteiramente em zulu, uma das línguas oficiais da África do Sul, Jerusalema é uma música de estilo house com influência gospel do músico e produtor sul-africano Master KG e cantada por Nomcebo Zikode. Depois de se tornar um sucesso de verão com o lançamento online, a composição se solidificou mais ainda como um hit após a divulgação de um videoclipe, em dezembro de 2019, que acumulou meio bilhão de visualizações no YouTube. Mas o hit se tornou mesmo um sucesso viral mundial em fevereiro de 2020, quando o grupo de danças angolano Fenômenos do Semba fez a coreografia enquanto segurava pratos de comida. O vídeo deu origem ao #JerusalemaChallenge, um desafio de dança na internet que envolveu pessoas de todo o mundo, de padres a policiais, de comissários de bordo a enfermeiras, durante o isolamento em razão da pandemia de covid-19. "Gangnam Style" (2012) "Op op op op - Oppa Gangnam Style" foram provavelmente as únicas linhas líricas que a maioria de nós conseguiu cantar dessa música viral do K-pop. Gangnam Style é um termo sul-coreano usado para descrever o opulento estilo de vida associado ao distrito de Gangnam, em Seul. A música e o videoclipe do rapper sul-coreano Psy se tranformaram em um fenômeno cultural mundial. Depois de se tornar o hit número um na Coreia do Sul, Gangnam Style viralizou em todo o mundo em agosto de 2012, chegando ao segundo lugar na Billboard Hot 100 dos EUA e alcançando os primeiros lugares nas paradas em mais de 30 países, incluindo Austrália, Canadá, Alemanha, Espanha e Reino Unido. No The Ellen DeGeneres Show, um famoso talk show americano, a cantora Britney Spears chegou a fazer a coreografia da música, que Psy descreveu como sendo baseada em fingir estar montando um cavalo invisível. A música ganhou o prêmio de Melhor Vídeo no MTV Europe Music Awards de 2012 e o Guinness Book of World Records declarou o clipe como o primeiro vídeo do YouTube a atingir um bilhão de visualizações. "Macarena" (1996) Em uma enquete de julho de 2020 com as canções mais icônicas e conhecidas da década de 90, conduzida pela publicação digital The Pudding, Macarena ficou em oitavo lugar. O sucesso de dança da dupla espanhola Los del Rio foi originalmente escrito como uma homenagem a uma dançarina de flamenco e lançado em espanhol em 1993. Mas foi a versão remixada dos Bayside Boys de 1996, com versos em inglês e trechos e refrão em espanhol, que fez sucesso global. O videoclipe com os passos da dança se tornou uma febre mundial naquele ano – mais de duas décadas antes do TikTok. Mas, afinal, quem é Macarena? Basicamente, ela é uma garota que decide "dar um pouco de alegria ao corpo" – traduzindo o refrão em espanhol – se divertindo com dois amigos de seu namorado, que foi convocado para o exército. Uma das falas em inglês na versão remixada diz "I'm not trying to seduce you" (Não estou tentando te seduzir) – uma clássica fala do filme A Primeira Noite de um Homem (1967). "Lambada" (1989) E temos um hit em português na lista – embora cantado por um grupo francês. Muito antes do YouTube e das redes sociais existirem, Lambada causou rebuliço no mundo todo. O videoclipe do hit de 1989 do grupo pop francês Kaoma mostra casais dançando de forma sensual. As mulheres do vídeo usavam saias curtas que revelavam suas roupas íntimas a cada rodopio. Não surpreendentemente, a dança também foi referida como "proibida" em certos lugares. Na Malásia, o vídeo foi vetado da televisão pública por temores de abalar a moral. Após seu lançamento, em julho de 1989, a música, cantada pela brasileira Loalwa Braz alcançou o primeiro lugar na Europa, América Latina e EUA, onde liderou o Billboard Hot Latin Charts por sete semanas. Naquela época, quase ninguém sabia que se tratava de um dos plágios mais descarados da história. A música original é do grupo boliviano Los Kjarkas, que já a havia lançado em 1981 com o título Llorando se fue. O grupo boliviano foi para a Justiça e ganhou –, mas depois permitiu que a música fosse traduzida para 42 idiomas, desde que os verdadeiros autores sempre fossem citados e recebessem uma parte dos lucros. Autor: Brenda Haas