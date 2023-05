Cada vez mais pessoas têm optado por uma dieta vegana, seja por motivos de saúde, éticos ou ambientais. No entanto, existe o mito de que a quantidade de proteína obtida na alimentação vegana não é o suficiente para suprir as necessidades do corpo. Porém, existem inúmeras fontes vegetais, como soja, edamame, tremoço, ervilha, lentilha, feijão e grão-de-bico, que garantem a quantidade de proteína importante para a saúde.

Para te ajudar a diversificar a alimentação, aqui estão 5 receitas veganas ricas em proteína e deliciosas. Descubra novos sabores e aproveite todos os benefícios de uma dieta vegana!

Chili vegano

Ingredientes

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 pimentão vermelho picado

1 tomate cortado em cubos

2 xícaras de chá de feijão-preto cozido com pouco caldo

1 xícara de chá de proteína de soja

1 xícara de chá de milho-verde

2 colheres de sopa de cominho em pó

1/2 xícara de chá de coentro

Óleo, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água fervente

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola, o alho e o pimentão até ficarem macios. Em um recipiente, hidrate a proteína de soja em água fervente por cerca de 10 minutos. Depois, escorra e lave bem. Em seguida, adicione à panela o tomate, o feijão-preto, a proteína de soja, o milho-verde e as especiarias. Deixe cozinhar por cerca de 20 minutos, mexendo ocasionalmente. Sirva quente e bom apetite!

Salada de quinoa e abacate

Ingredientes

1 xícara de chá quinoa cozida

1 abacate maduro picado

maduro picado 1/2 xícara de chá tomate-cereja cortado ao meio

1/2 xícara de chá cebola roxa picada

1/4 xícara de chá coentro picado

2 colheres de sopa de suco de limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a quinoa, o abacate, o tomate-cereja, a cebola e o coentro. Adicione o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Sirva frio.